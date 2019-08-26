【逃犯條例】民主派批警違法執法　籲林鄭勿任由警方「無人駕駛」 (13:43)

反對修訂《逃犯條例》的荃葵青遊行昨（25日）晚在多區演變成激烈警民衝突，警方於驅散行動中首次出動水炮車，亦有警員一度拔槍指向示威者和記者。民主派今（26日）召開記者會，民主黨立法會議員尹兆堅認為，特首林鄭月娥不應躲在後面任由警方「無人駕駛」，否則最後市民有機會付出沉重代價。
尹兆堅認為，警方昨天首次在行動中出動水炮車「是一場笑話」，水炮車曾嘗試射向水馬惟失敗，舉動只是「耀武揚威」和「做騷」。他表示，有警員一度舉槍，更胡亂將警槍指向記者和市民，構成極大危險，質疑為何警方高層不曾喝止或糾正下屬的不合理執法，任由警員違法執法，最終只會讓事件變成惡性循環。
尹兆堅續稱，特首林鄭月娥不應躲在後面，任由警方「無人駕駛」，又指出政府建構對話平台是假惺惺的動作，促第一時間停止警隊如此執法，否則市民將會付出沉重代價。
工黨張超雄則表示，警員昨天首次用上實彈槍是一個「警號」，當時示威者已離開現場，惟警員仍拔槍並曾踢開跪地市民，表現並不理智，又斥警方回應「失去理性」。區諾軒亦稱，警方以「英勇」形容警員行為實為不恰當，且警員掉下配槍是「衰咗」，認為林鄭月娥不應讓止暴制亂的情況繼續。
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