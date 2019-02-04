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【逃犯條例．荃葵青遊行．短片】水炮車首出動　大河道射水清路障不果　速龍搬走水馬 (12:50)

警方昨日（25日）在「荃葵青遊行」清場時，首次出動俗稱「水炮車」的人群管理特別用途車輛，發射水柱清除路障及驅散人群。

傍晚6時許，警方向示威者設下的水馬路障發射水柱，當時已無人在水馬附近；水馬未有倒下，速龍小隊上前以人手移開水馬；其後，水炮車於楊屋道隨防暴警員向葵青方向推進。至晚上7時許，水炮車到達德士古道時，再發射水炮數秒，未有擊中示威者，示威者亦未有硬碰，並快速散去。

1）水炮車具備什麽功能？

水炮車具備發射水、催淚水劑及顏料等功能，同時有數碼攝錄系統。

2）什麼情況下出動？

保安局文件曾指出，水炮車只會在已經出現或可能出現嚴重公眾騷亂；風險評估認為可能有嚴重公眾騷亂，加上有嚴重傷亡、財產被大肆破壞、通過佔用主幹道擾亂或非法堵塞交通的其中一項，便可考慮用水炮車。

3）車內有什麼儲存裝置？

水炮車每部長8米、闊2.55米，每輛設有一個水箱和催淚溶液儲存裝置，車頂有兩支噴水裝置。

4）警方有什麼操作指引？

保安局曾表示，若警方必須使用水炮車，警員會先作警告，只會針對暴力衝擊行為而非個別示威者，並由警務處助理處長（行動）授權調配有關車輛執行任務或處候命狀態。

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