【逃犯條例】民建聯批示威者武器致命　陳克勤籲警多用水炮車免肉搏 (13:10)

反對修訂《逃犯條例》示威引發的警民衝突愈演愈烈。民建聯今日（26日）見記者，回應剛過去的周六日警民衝突。民建聯主席李慧琼指出，智慧燈柱和商舖被破壞等，均顯示示威者的暴力行為已全面升級，對此強烈譴責。
李慧琼又說，激進示威者的武器已達致命程度，憂慮未來若暴力不止，可能出現人命傷亡，故民建聯支持警方嚴正執法，以及強烈呼籲全港市民向暴力說不，因示威持續將會摧毁香港。
同屬民建聯的立法會保安事務委員會主席陳克勤回應警方向示威者擎槍一事。他說當時警員人身安全受威脅，且警員在示威者後退後未有再舉槍，有關做法顯示警員判斷專業。他又建議警方應多使用俗稱「水炮車」的人群管理特別用途車，避免警員跟示威者「埋身肉搏」，可保前線執法者安全。
民建聯九龍東選區立法會議員柯創盛則談及示威者破壞智慧燈柱，指出香港資訊科技水平已比起周邊地區落後，九龍東作為智慧燈柱試點，可讓香港向前邁出一步，且政府已多次強調燈柱沒有人臉識別功能，認為智慧燈柱被毁壞的後果是全香港社會「埋單」。
逃犯條例 相關報道：
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 香港引渡協議國家 保安局 遊行 反修例 反修例遊行 示威 林鄭 林鄭月娥 政府 民建聯 編輯推介 暴力衝突