【逃犯條例】民建聯批示威者武器致命　陳克勤籲警多用水炮車免肉搏 (13:10)

李慧琼又說，激進示威者的武器已達致命程度，憂慮未來若暴力不止，可能出現人命傷亡，故民建聯支持警方嚴正執法，以及強烈呼籲全港市民向暴力說不，因示威持續將會摧毁香港。

同屬民建聯的立法會保安事務委員會主席陳克勤回應警方向示威者擎槍一事。他說當時警員人身安全受威脅，且警員在示威者後退後未有再舉槍，有關做法顯示警員判斷專業。他又建議警方應多使用俗稱「水炮車」的人群管理特別用途車，避免警員跟示威者「埋身肉搏」，可保前線執法者安全。

民建聯九龍東選區立法會議員柯創盛則談及示威者破壞智慧燈柱，指出香港資訊科技水平已比起周邊地區落後，九龍東作為智慧燈柱試點，可讓香港向前邁出一步，且政府已多次強調燈柱沒有人臉識別功能，認為智慧燈柱被毁壞的後果是全香港社會「埋單」。

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