【逃犯條例】涉包圍管業處拍打警車　麗晶兩住客涉擾亂秩序提堂　被禁靠近管理處 (13:09)

兩名被告依次為林志興（35歲）和凌承宗（26歲），他們上庭時分別在右面頰及額頭貼有紗布。2人各被控一項在公眾地方作出擾亂秩序的行為。控罪指出，他們於2019年8月25日在麗晶花園19座地下拍打警車AM9800的車身，和使用侮辱性言詞。

控方在庭上透露，兩人為麗晶花園居民，於案發日凌晨12時半被捕。被告當時不滿麗晶花園做出某些行為，警方之後會商討是否增加牽涉保安的新控罪。

裁判官批准二人以4000元保釋，須遵守宵禁令及每星期到警署報到，其間不得直接或間接騷擾保安員，不得停留位於管業處10米內範圍。次被告代表律師在庭上透露，次被告任職兼職郵政局工人，有時需要夜間工作，或於1日前才得悉更表，申請無須遵守宵禁令，惟不獲裁判官批准。

據悉，2人不滿住所大廈更改密碼，到保安室與保安員理論，混亂中保安經理受傷入院。另保安員報警後警方到場，2人改到警車位置拍打警車，並大叫「黑警」等字句，有傳媒影片拍攝到事發經過。

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