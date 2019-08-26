警民衝突過後　荃葵青回復平靜 (12:24)

衝突過後，荃灣今早（26日）回復平靜，眾安街、楊屋道、大河道等主要幹道雜物被移離路面，交通未有受阻。昨晚有示威者曾到大坡坊及二坡坊，到數間被指與持械追打市民的黑幫相關店舖破壞，包括一間麻將館、火鍋店、遊戲機中心及文化協會，門外均有大量玻璃碎，其中一間火鍋店門外堆積大量雜物，閉路電視鏡頭及招牌燈箱被毀。

街坊張女士自稱新移民，從福建來港，居於二坡坊約半年，她稱昨日街上非常嘈雜，一直不敢外出，又擔心催淚煙吹入屋，因此把所有門窗關上，未察覺有槍聲。張女士稱示威者數量太多，因此開槍正確，又稱香港現況「差過大陸」，但被問及會否返回內地居住，她以子女要上學為由，斷言不會。在被破壞麻將館外閒坐的陳先生表示，昨日從家中窗戶觀察事態發展，目擊警民衝突及示威者到二坡坊破壞，但不評論是否有人需要為連月衝突負責，對於警員開槍示警，陳僅稱「（警員）開咗槍就冇辦法」。

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