港聞

警民衝突過後　荃葵青回復平靜 (12:24)

反對修訂《逃犯條例》風波不息，昨日（25日）「荃葵青遊行」結束後演變成激烈警民衝突，警方首次出動俗稱「水炮車」的人群管理特別用途車驅散，警方更首次在處理反修例衝突中發射實彈向天開槍，並以裝有實彈的左輪手槍指向現場採訪的傳媒。

衝突過後，荃灣今早（26日）回復平靜，眾安街、楊屋道、大河道等主要幹道雜物被移離路面，交通未有受阻。昨晚有示威者曾到大坡坊及二坡坊，到數間被指與持械追打市民的黑幫相關店舖破壞，包括一間麻將館、火鍋店、遊戲機中心及文化協會，門外均有大量玻璃碎，其中一間火鍋店門外堆積大量雜物，閉路電視鏡頭及招牌燈箱被毀。

街坊張女士自稱新移民，從福建來港，居於二坡坊約半年，她稱昨日街上非常嘈雜，一直不敢外出，又擔心催淚煙吹入屋，因此把所有門窗關上，未察覺有槍聲。張女士稱示威者數量太多，因此開槍正確，又稱香港現況「差過大陸」，但被問及會否返回內地居住，她以子女要上學為由，斷言不會。在被破壞麻將館外閒坐的陳先生表示，昨日從家中窗戶觀察事態發展，目擊警民衝突及示威者到二坡坊破壞，但不評論是否有人需要為連月衝突負責，對於警員開槍示警，陳僅稱「（警員）開咗槍就冇辦法」。

逃犯條例 相關報道：

戴耀廷：反修例源於港人盼落實雙普選　明白體諒警成磨心

劉頴匡與觀塘被捕者移送新屋嶺拘留中心

員佐級協會譴責暴力行為　籲記者勿妨礙警方工作

記協稱被冒充發布誤導資訊　保留追究權利

張炳良：「大台」是整個社會　政府作為「主場」有責任先行一步 張炳良：「大台」是整個社會　政府作為「主場」有責任先行一步

《環球時報》：暴徒和無良報道者陷害警隊　警員表現罕見克制

警深夜開記招譴責示威者行為無底線　警踢跌男子屬「自然反應」

36人被捕15警員傷　政府警方嚴厲譴責示威者暴力

醫管局：各區衝突38人送院　1人嚴重

示威者持棍追打 警轟實彈第一槍 一度槍指記者 踢開跪地勸阻市民

相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 香港引渡協議國家 保安局 遊行 反修例 反修例遊行 林鄭 林鄭月娥 政府 荃葵青遊行 編輯推介

上 / 下一篇新聞