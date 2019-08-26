【逃犯條例】戴耀廷：反修例源於港人盼落實雙普選　明白體諒警成磨心 (12:07)

戴耀廷表示，反修例事件是香港民主運動的重要階段，源於港人期望落實雙普選，又指政府提出修例、惹來連串問題後毋需問責，令政權缺乏正當性，認為無論事件最終以何種形式結束，民主運動亦不會完結，即使政府成功止暴制亂，下一波抗爭或很快出現，抗爭潮會更頻密出現。

警成磨心 戴耀廷：明白和體諒

對於目前警民關係破裂，戴耀廷表示明白和體諒警員，指因政權要維持不正當性，警方被逼成為磨心，認為他們因無法離開工作崗位只能自圓其說，例如形容示威者為「曱甴」，故他不會以粗言穢語辱罵對方，或稱他們為「黑警」。

特首林鄭月娥早前稱計劃構建對話平台紓解民怨，戴耀廷認為，不對等的對話平台無意思，指現時對話是由上而下，真正對話應由民間組織推行及主導，「當權者落嚟同民間傾」才有意思。

區議會選舉成實踐民主契機

今年11月24日是區議會選舉投票日，戴耀廷稱對選舉有盼望，認為市民可通過選舉奪取區議會控制權，並成立政治聯盟，在地區落實基層民主，促進市民參與處理區議會撥款、公共空間運用等事務，以此為契機實踐民主。

戴耀廷早前於獄中響應民間號召8月5日全港罷工，他憶述當日本要到工廠剪線頭，由於罷工而沒有前往取剪刀開工，因而面對紀律聆訊，被單獨囚禁4日，因他引用《基本法》第27條香港居民享有罷工權利等法例，目前尚待石壁監獄監督索取相關法律意見後再作裁決。

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