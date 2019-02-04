【逃犯條例】張炳良：「大台」是整個社會　政府作為「主場」有責任先行一步 (10:16)

張炳良表示，現時社會各個階層都牽涉在這場運動其中，各人都是持份者，又認為雖然抗爭運動沒有「大台」，但所謂「大台」其實就是整個社會，因此如要尋求對話和解，應該面向整個社會。

張炳良又指出，如果民間和政府雙方沒有基本信任、社會局勢未能稍微平靜的話，基本上很難對話，因此政府作為「主場」，有責任走出一步，讓對話有開展空間，否則香港整個社會將很難走下去，並重申應撤回修例和成立獨立調查委員會。

另外，張炳良同日接受商台節目時，回應港鐵連續兩日因公眾活動關閉車站事件。他指出，港鐵有責任確保鐵路系統運作暢順及安全，不受任何事情干擾，因此有必要掌握最新情況，協助控制人流安排，他認為就有關問題，港鐵應該向政府作出交代。至於港鐵是否受內地官媒壓力而作相關行為，張炳良稱不作揣測。

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