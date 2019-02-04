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【逃犯條例】《環球時報》：暴徒和無良報道者陷害警隊　警員表現罕見克制 (10:17)

反對修訂《逃犯條例》的荃葵青遊行昨（25日）晚在多區演變成激烈警民衝突，多家內地媒體今（26日）凌晨發文批評及譴責暴力示威者，斥其打擊警隊，將香港拖入危險境地。

官方新華社發表快評〈決不允許暴力升級將香港引向危險境地〉，強烈譴責示威者，稱其行為嚴重損害香港社會和諧安定，且罔顧社會絕大市民的意願，在街頭實施暴力，完全超出「和平、理性、非暴力」的範疇。

《環球時報》今凌晨以〈暴徒和無良報道者陰毒陷害香港警察〉為題發表社評，指出有極端蒙面暴徒對只有幾人的警察群體進行圍攻，逼使警察在現場鳴槍示警，稱香港警察迄今表現出罕見的克制和專業，形容部分「無良」、「不公正」的報道者宣揚警察使用暴力，「在默契地與暴徒合作」，點燃部分公眾情緒，欺騙世界輿論。社評稱，香港特區自身沒有軍隊，警察是「唯一配備輕型武器的執法力量」，打倒警察就等於推倒香港的法治秩序。

《人民日報》亦於昨晚在微博發表〈豈可容忍國旗一再被羞辱？〉的評論，稱有示威者肆意踐踏「孤獨躺在地上」的五星紅旗，羞辱國家尊嚴和傷害人民情感，強調侮辱國旗不但犯法，更涉嫌犯罪，必將受到法律嚴懲。

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