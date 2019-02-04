【逃犯條例．荃葵青遊行】警深夜開記招譴責示威者行為無底線　警踢跌男子屬「自然反應」 (07:53)

記者會上，警察公共關係科高級警司余鎧均發言前，先播放一段長約4分鐘的片段，片中分別有一輛新界南衝鋒隊警車被身穿黑衣人以長棍及鐵枝破壞，以及一名男子懷疑在尖沙嘴被示威者包圍指罵及在傘陣中懷疑被襲。

6警員曾拔佩槍 1人向天開1槍

余鎧均形容昨日在荃灣及其他一帶的示威及堵路行動為「極端暴力事件」，指示威者偏離遊行路線及在各區堵路，在荃灣區設置路障及陷阱，導致交通擠塞；示威者又向警員投擲汽油彈、磚頭及自製致命武器，已變成「目無法紀」、「不可理喻」的行為，予以最強烈譴責。余鎧均又表示，示威者約於昨午5時將武力升級，警方於是施放催淚彈，及以裝甲車、「人群管理特別用途車輛」上的「噴水裝置」驅散。她形容「暴徒」的行為已經「遠遠超越文明社會可以接受嘅底線」、「完全喪失理智」、「近乎瘋狂」，昨晚合共有15名警務人員受傷。

警方在記者會上交代荃灣沙咀道開槍事件，表示晚上約7時40分，有大批「暴徒」破壞荃灣二陂坊一間麻將館及店鋪，打爛閉路電視、玻璃，及恐嚇入面市民。新界南衝鋒隊多部警車接報到場，其後在眾安街被圍堵及破壞警車。其後有過百人以鐵枝、竹枝等武器「瘋狂襲擊」警員，6名警員目擊同袍跌倒後被襲拔出佩槍，其中一名警員向天開一槍，無擊中任何人。

警︰警員當時開槍是「必須及合理」

余表示，在場警員感到生命受威脅，在多次警告無效及別無選擇下向天開槍示警，以保護現場市民及警員的人身安全。她形容開槍警員「表現英勇、克制」，當時開槍是「必須及合理」。

余鎧均總結時嚴厲譴責「暴徒」行為罔顧法紀，絕不會容忍破壞社會安寧行為，又稱肆意堵路、破壞公共設施及襲擊警員等行為，是絕不能被文明社會接受，同時破壞香港引以為傲的法治精神。她又指出，無論任何訴求均不能合理化暴力，呼籲市民與暴力示威者劃清界線，並希望記者配合警方執法，「為自己嘅人生（身）安全負責」。

對於荃灣開槍事件中，一名男子跪在地上哀求警方不要開槍但被警員以踢跌、以及一度向現場記者舉槍，余鎧均多次重申現現時為「非常時期」，警員被過百「暴徒」包圍，及被人以武器攻擊，當時情況「生死一線之差」，為「平定暴亂」必須開槍，而向「暴徒」開槍或會傷及市民，所以向天鳴槍示警，並強調無打中人。

警︰警員踢向男子屬「自然反應」

記者會上，余鎧均一度表示警員踢向男子屬於「自然反應」，指當時「最大目的係保障自己（警員）同市民安全」，令在場記者嘩然及質疑，然後遭主持記者會的警員打斷。其後余鎧均改稱當時「有一名示威者踎咗喺地下」，警方當時要驅散前方示威者、令雙方有一段距離，當時難以分辨男子為示威者或「暴徒」。

余鎧均解釋，荃灣衝突是「非常時期」，並非日常工作，所以難以便利傳媒採訪，當時情況容易令警務人員生命受嚴重傷亡，當時記者夾在「暴徒」及警員之間，警方為保護自己，因此擎槍警告，但余未有確切解答為何會持槍指向記者便離開。

根據《警察通例》第39章，警務人員應以「互諒互讓」態度盡量配合傳媒工作，以及不應阻礙攝錄，但無提及傳媒工作者應配合警方執法。另外，根據警方程序手冊，警務人員在鬧市開槍，可能危及無辜途人的安全，需要審慎評估，如可能傷及途人，便不應使用槍械；警員亦應確保視線清楚無阻才瞄準目標人物開槍，亦要顧及子彈反彈或射錯目標的危險。