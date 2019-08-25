【逃犯條例】示威者跨區行動　紅隧毁收費亭　深水埗尖沙嘴警民衝突 (23:06)

【22:28】黃大仙中心南館外有警車停泊，商場內大批人聚集，部分戴着口罩，眾人向警方高呼「還眼」。

【22:27】大批市民於欽州街聚集，不滿警方拘捕多名示威者，高叫「放人」。

【22:20】防暴警察趕至紅隧，示威者散去，有工作人員正在清走收費亭前的鐵馬。

【22:17】防暴警察於長沙灣道舉起藍旗。

【22:14】防暴警察於深水埗拘捕多名示威者，其中一名示威者伏在欽州街與長沙灣道交界行人路上，雙手被反綁。

【22:09】在紅隧九龍出入口，示威者以鐵馬封堵收費亭，以鐵支打爛指示燈。

【22:07】防暴警察再於深水埗警署外佈防，其後向長沙灣政府合署方向快速推進。

【22:02】有示威者轉到紅隧，於收費亭破壞設施。

示威者人數不多，大部分車輛仍能駛過收費亭。

【21:57】示威者不斷用激光筆射向深水埗警署。

【21:53】於深水埗警署外佈防的防暴警察退入警署內，並關上鐵閘。警方其後於警署內高位舉起黑旗。

【21:51】警方於深水埗警署外舉黑旗，警告會施放催淚煙。

【21:49】大批示威者於欽州街向深水埗警署方向前進，沿途高叫「光復香港，時代革命」、「五大訴求，缺一不可」等口號。

【21:33】尖沙嘴警署外花槽現火光，警員於警署閘內向外射水。

【21:29】防暴警察於深水埗欽州街推進。

【21:26】一批示威者晚上9時許於尖沙嘴彌敦道與柯士甸道交界聚集，將多個大型垃圾桶推至馬路中心，倒出垃圾，並破壞交通燈。

【20:50】防暴警舉起藍旗，呼籲聚集在深水埗的人士盡快離開。

【20:46】反修訂《逃犯條例》風波持續，深水埗晚上8時許出現一批示威者於馬路設路障，防暴警察於鴨寮街附近戒備。

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