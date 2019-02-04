【逃犯條例】「警員親屬連線」宣布400人集會　警總外讀警察誓詞　盼勿與民為敵 (17:15)

【16:54】李女士為「警員親屬連線」成員，其丈夫任職警員已有10年。她在警總外表示，政府應成立獨立調查委員會，「還大家一個清白，是必須要做」，她亦希望警察不要「與民為敵」。

【16:34】遊行隊伍抵達灣仔警察總部，警員家屬代表稱，會遵從遊行不反對通知書條件，於警總後門遞交請願信。家屬又播放警察學堂結業禮的歌曲及宣讀警察誓詞，希望讓警察想起當初加入警隊的熱誠。其後，一名姓李的警長出來接收請願信。

【16:08】L（化名）的爸爸任職警察，他戴上頭盔、豬嘴及手持紙牌到場，說希望讓大家知道「不是所有警察家屬都是撐警」，覺得部分警察使用不適合武力，但現時制度未完善。

L批評，特首林鄭月娥將「警隊擺上枱」，警隊高層則「將手足放上枱」，記者會只說「廢話」。L說，爸爸不知他到場，與爸爸立場不同，在家盡量不討論近期事件，避免爭執。

【15:45】遊行隊伍抵達特首辦外，冀遞交請願信，惟沒有人接信。隊伍高叫「還警於民」等口號，並將請願信扔進被兩米高水馬包圍的特首辦內。

【15:22】27歲陳先生的父親任職警察，他對近日「黑警死全家」口號在遊行示威中不絕感到難過，認為不少人已標籤警察是壞人，希望市民勿以偏概全。

陳先生表示，現時與家人居住於警察宿舍，近日居民人心惶惶，保安措施亦加強，形容家人都擔心及感到壓力。他說，當別人知道他的父親任職警員，「就覺得我是藍絲，但其實我也是中立，我們有自己思考」。

他說，明白警員要執法，但也覺得有部分警員使用過分武力，例如打人及將示威者在地上拖行。他希望警察少說話 ，多控制情緒。

市民溫先生手持寫有「家屬們：不要假惺惺、請去葵荃青」的紙張到場，批評警察家屬現時集會是太遲，認為警察家屬應如銀髮族、社工站在前線，保護示威者。警察家屬BMO（化名）上前回應，說警察有使用過分武力，需要調查，但高層不斷合理化情況；支持成立獨立調查委員會，全面檢討事件。

【15:13】反修訂《逃犯條例》示威浪潮持續，屢現警民衝突，「警員親屬連線」今午（25日）在中環愛丁堡廣場舉辦「還警於民」集會，逾百人在風雨中表達訴求，要求政治問題政治解決，促請成立獨立調查委員會。

「警員親屬連線」呼籲警隊高層制訂適切處理集會人士的行動方針，以減少衝突，亦希望成立市民與警員真誠溝通的平台以修補警民撕裂。他們懇請前線警員克己自律，不徇私、不畏懼、不懷惡意地公平執法。

李太（化名）稱，兒子是「新紮師兄」，一度因為社會仇警氣氛而卻步，但最後選擇接受挑戰，加入警隊。她說，兒子雖未有在反修例衝突前線執勤，亦有感警方使用過分武力，「他知道警方是暴力了，日後會以此提醒自己」。

李太表示，在網上留意到「警員親屬連線」活動，希望以家屬身分現身說法；本身不太關注修例，但也不滿政府決定過分倉促。她形容，「大家好傷心，是香港人打香港人」，認為警員成為政治磨心，示威者將對政府的憤怒遷移至警員，警員也將情緒發泄在市民，「最應該要負責的人是林鄭月娥和政府」。她促請政府成立獨立調查委員會，全面調查事件，包括警察與示威者。她亦希望兒子能成為一個有尊嚴的警察。

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