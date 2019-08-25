【逃犯條例．荃葵青遊行】警車泊禾笛街　示威者近終點位置拆馬路鐵欄 (15:55)

【16:05】兩名分別16及17歲、戴着頭盔的男學生表示，過去兩個月參與過多場運動，一直位處中前線，食過多次催淚彈，今日遊行「預咗今晚有白衣人出來斬人」。他們表示，屆時會「上gear」，即戴上浮板作防護，並衝前救手足，「唔會斬返轉頭」。他們均表示怕會受傷，屋企人亦不支持，但仍堅持出來，因為政府一直無正面回應訴求

禾笛街停泊至少11輛警車，現場消息指警車上有備圓盾的防暴警、速龍小隊及便衣警。

【15:55】德士古道及馬頭壩道交界，接近終點荃灣公園位置，多名示威者拆毁馬路上的鐵欄，並拖行至德士古道工業中心對出設置路障。

【15:28】隊頭抵達終點荃灣公園。

【15:25】葵涌運動場內看台坐滿遊行參加者，部分人要站在跑道上等候出發，本報記者目測有近千人出席，進入運動場的人潮愈來愈多。參加者不時大叫「光復香港時代革命」、「黑警還眼」等口號。

從事攝影、年逾50歲的蔡先生自資2萬多元製作襟章，送贈遊行參加者。他表示，過去的遊行均有派印上「我要真普選」的襟章，是對示威者的提醒。居住香港仔的他因為港鐵封站，11時半已到起點等候，認為港鐵安排為他帶來極大不便，又指港鐵今次是配合政府打壓示威。

【15:24】遊行隊伍轉入馬頭壩道，並佔用道路西行線。

【15:15】荃灣海濱花園出荃灣的永順街被警察封路，巴士未能前進。有乘客問巴士司機，車資能否退錢，司機亦未能直接回應。司機表示，剛才駛入海濱花園時候未見封路。

另外由於參與遊行者眾多，但葵涌運動場入口有限，部分遊行人士走出葵涌廣場對外的興芳路西行線，沿附近馬路加入遊行隊伍

【15:06】現時隊頭已經抵達楊屋道。楊屋道街市檔舖於下午3時前陸續關門，在場街坊稱，要趁未關門盡快買菜。

有水果檔主表示，平日開到晚上7至8時，惟街市管理方日前已呼籲檔主今日提早關舖，認為生意大受影響。不過，街市2樓肉類檔舖仍有兩家開門，其中一家賣豬肉檔主稱「反正近日生意唔好咪爭取下」。

河背街亦有不少濕貨店舖，有賣菜檔主表示，由於下雨、地鐵停駛、遊行等關係，買菜人流大減。檔主又透露，雖然他們入少了貨，但仍有瓜菜未賣完，收起留明天再賣。

另有賣蝦的檔主表示，相信示威者不會入街市搞亂，認為影響「濕濕碎，生意受影響事小」，會繼續營業。

【15:00】遊行下午3時出發，參與者沿途高叫「五大訴求，缺一不可」、「沒有暴徒，只有暴政」等口號。當隊伍行至葵福路一帶時，有示威者推走因修路工程而架設的水馬，藉此開路。

【14:31】荃葵青遊行申請人林啟康譴責政府一邊稱要與市民對話，一邊有失控警察打示威者的頭及施放催淚彈。另一申請人余藝明亦譴責港鐵罔顧市民利益隨意關站，令市民難以離去。

對於觀塘遊行申請人劉頴匡被捕，余藝明說今日會按不反對通知書流程，完成於荃灣公園的集會，相信不會被捕。

【14:26】反修訂《逃犯條例》風波持續，市民發起今午（25日）2時半舉行「荃葵青遊行」。下午2時許，一號戒備信號及黃雨警告仍生效，進入起點葵涌運動場的人潮不絕，市民為避雨坐滿運動場看台。

港鐵連續兩日將大型遊行路線附近的車站關閉。年逾50歲的Amy今日預早兩小時從荃灣出發到葵芳，她認為港鐵關站做法「有啲黐線囉」，是有心想阻撓參與遊行的人。

Amy稱，昨因觀塘線關站而缺席遊行，因擔心回家路程受阻，「但今日就算由荃灣行出葵芳都要遊行」。Amy於27年前移居澳洲悉尼，本月中回港後一直有參與反修例遊行，在海外時經常看新聞直播後失眠，回港想支持在前線的年輕人。

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