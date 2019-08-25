【逃犯條例．荃葵青遊行】警荃灣曾開槍　醫管局：衝突中8人送院 (23:45)

【23:39】在荃灣千色匯，有防暴警察制服最少三人，部分人當時不是身穿黑衣。

【23:24】防暴警察推進至荃灣街市街及眾安街十字路口，示威者四散。現時正下大雨。

【23:18】示威者退至眾安街荃灣街市對開。

【23:13】荃灣沙咀道及眾安街十字路口兩邊都有防暴警察防線。

【23:02】警察於二陂坊外舉藍旗，呼籲在場人士盡快離開。

【22:56】二陂坊傳出玻璃碎裂聲響，在場市民了解及叫囂時，有一名防暴警察高叫「照乜嘢」，當中夾雜粗言，數十名警員衝向示威者及部分並無戴口罩的市民，現場有人大叫有一人被捕。

【22:55】有示威者在荃灣眾安街及沙咀道交界設路障。

【22:48】荃灣警民衝突中，醫管局稱截止晚上8時半，7男1女送院，經治理後其中兩名男子出院，其餘5男1女情況穩定。

【22:37】有警員從二陂坊搜出三袋證物，以黑膠袋載着，其中一袋呈長條狀。

【21:47】防暴警察在二陂坊街口佈防。

【21:35】於眾安街的防暴警察撤離，示威者往沙咀道前進，至少有200人。

【21:08】警方封鎖眾安街近二陂坊的道路。

【20:57】警方承認在荃灣沙咀道曾開槍，說「有同事在生命受威脅下應該曾經開過槍」。（警荃灣開槍片段，新傳網facebook）

【20:45】在荃灣眾安街，防暴警察撤退。

【20:33】警察與示威者現時於南豐中心對出位置對峙。

【20:24】大批防暴警察於眾安街推進。

【20:14】示威者由二陂坊轉往大陂坊，一間遊戲機中心遭破壞。

【20:07】荃灣警民爆發衝突，有警察一度拔槍指向示威者。

【20:01】一批防暴警察進入港鐵大窩口站，其後退至站外，截查一名身穿黑衣的男子。

【19:54】示威者轉往荃灣二陂坊破壞店舖，有麻將館的玻璃破裂，碎片散落一地。

本月11日，荃灣二陂坊曾有黑衣人及白衣人爆發衝突，事件中有人頭部被擊中，血流披面。

【19:36】大部分示威者已四散，葵福路留下大量路障。

【19:27】九巴以下路線暫停服務：30, 30X, 31, 31M, 32H, 32M, 33A 34, 34M, 36, 36M, 37, 37M, 38A, 39A, 39M, 40, 41, 41M, 42C, 42M, 43, 43A, 43B, 43M, 44, 44M, 48X, 49X, 51, 53, 57M, 58M, 59M, 60M, 61M, 66M, 67M, 68A, 68M, 69M, 234A, 234B, 234X, 235, 235M 238M, 238X, 243M, 265M, 268M, 269M, 278X, 934。

城巴5條路線改道行駛，包括：930, 930X, A20, E21, E21A。

【19:14】一批人沿葵芳興芳路佔行車線行到葵興，沿途大叫「光復香港時代革命」。

【19:10】德士古道的示威者在水炮車發射水柱後快速散去，退至葵福路一帶再設路障。

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【18:54】水炮車沿德士古道推進，再發射水柱清場。

【18:44】水炮車及裝甲車由眾安街入楊屋道往爵悅庭，警方沿楊屋道向德士古道方向推進，制服數名示威者。

【18:30】示威者防線退至聯仁街。另在楊屋道，有示威者肚的右下方中彈，未見流血。

【18:26】防暴警察於楊屋道上行人天橋捉人。

【18:24】現時水炮車於楊屋道，在警察防線後戒備。

【18:20】剛離開的水炮車折返。另外，荃灣愉景新城落閘。

【18:14】楊屋道位置，一名身穿黑衣的女子站在防暴警察與示威者之間，嘗試與警員對話，希望警方讓示威者有足夠時間離開，惟防暴警察一度向前推進。

楊屋道有大批示威者向德士古道方向折返，並在德士古道設路障。

【18:13】水炮車沿大河道北離開荃灣市中心。

【18:06】水炮車在大河道向路障發射一下水柱，惟不成功，速龍小隊用手拆路障。

【18:00】聯仁街位置，有市民稱附近有「老人宿舍」，如施放催淚彈會影響居民，希望警察離開，其間有速龍小隊成員着記者「唔好影呢邊，影雷射筆仲好」。

【17:50】兩架俗稱「水炮車」的人群管理特別用途車輛抵達荃灣示威現場，一度經過楊屋道，即示威者與警方對峙現場。

【17:45】防暴警在楊屋道往荃灣廣場方向施放催淚彈。另有4名速龍小隊成員一度走入荃灣古坑道，並以盾牌阻擋激光。

警方表示，激進示威者繼續在荃灣區堵塞多條道路，包括聯仁街、楊屋道和德士古道，導致現場一帶交通十分擠塞。其間示威者的暴力程度升級，除設置路障外，亦向警務人員投擲雜物及用激光照射警務人員。此外，示威者也於路邊挖掘磚頭，有機會危害在場人士和警務人員的人身安全。警方重申，將於短時間內使用最低的相應武力驅散，呼籲在場人士立即離開。

【17:40】防暴警於楊屋道上發射最少3枚催淚彈，有示威者投擲汽油彈。聯仁街有至少20名速龍小隊成員增援。

【17:30】楊屋道荃新天地外的防暴警察及多輛警車，被示威者兩面包抄，並向警方防線推進。防暴警察高舉黑旗後施放催淚煙，另有警員稱有人發射鋼珠。

【17:20】興芳路西行線重開，遊行隊伍隊尾陸續有零星市民加入，但大致已離開起點葵涌運動場。

【17:10】不少示威者在荃新天地對出楊屋道聚集，不斷高喊「警察黑警」等口號，大批防暴警在場築起防線戒備，其間有人用激光筆照射警員。另外在聯仁街，防暴警察高舉黃旗，警告市民停止照射激光。

【17:00】聯仁街有約30名防暴警築起防線，與示威者防線相隔約100米。

【16:56】警方表示今日下午荃灣公眾活動，有激進示威者在楊屋道和德士古道拆毁鐵欄，以水馬、竹枝及雪糕筒等雜物設置路障，罔顧市民及道路使用者的安全，並令附近一帶交通非常擠塞。警方譴責示威者一切暴力行為，警告示威者立即停止所有違法行為，並呼籲在場其他人士立即離開，將會於短時間內清場。

【16:55】早前荃灣發生白衣人襲擊事件，有參與遊行的當區居民坦言擔心，更特意帶行山杖作自衛；另有居民表示對襲擊毫不畏懼，認為以此手段打壓示威者沒有效用。

50多歲的梁太是荃灣居民，她說因擔心參加遊行會被白衣人襲擊，故帶備行山杖保護自己。她在荃灣區居住30多年，以前聽聞有黑社會斬人，但不如現時明目張膽，「以前收埋得好好」。她表示，自白衣人襲擊事件發生後，不會獨自走近二陂坊一帶。

葉先生居於二陂坊附近，他表示幾乎每日都途經該處。他說，襲擊事件是今日出來遊行的其中一個原因；經此一役後市民上街要自保，但不會因此而害怕遊行，「我哋係唔會因為咁而驚」，遊行完會參與集會才離開。葉太表示平日會多加注意，入夜後不會獨自到二陂坊附近，「始終屋企有老有嫩，顧慮多啲」。

【16:49】楊屋道上，一輛被堵塞的拖頭貨車司機曾兩度下車要求示威者開路，其間曾開車試圖前進，惟見到路障後，在示威者勸阻下，隨另一輛私家車調頭駛離現場。

而在楊屋道和眾安街交界，有示威者以竹枝作路障，一批制服上沒有警員編號的防暴警隨即到場列陣。

【16:40】警方表示，現時荃灣警署報案室服務暫停，呼籲示威者不要阻塞緊急車輛通道，以免影響警方為市民提供的緊急服務，着市民如有緊急事故，可致電999。

【16:30】楊屋道及聯仁街交界，中華基督教禮賢會荃灣堂對出，有示威者正將附近的鐵欄用索帶紮成三角鐵陣，另有身穿黃色雨衣的市民在場維持交通秩序。

另外民主黨立法會議員尹兆堅在荃灣公園會見傳媒，稱已致電港鐵，要求開荃灣西站，讓群眾和平散去。他說，數以十萬計市民到達終點後無法離開，最近的港鐵站要走到大窩口，認為現場將愈來愈危險，警方在自製壓力，「令壓力煲爆炸」。現場氣氛平靜，亦已呼籲在場者流水式離開，只是人群似乎無法離開。

尹兆堅說，警方的部署令人感覺動機不良，會引來更大衝突。

【16:28】禾笛街有三名黑衣市民被警察截查，警方要求市民交出身分證並搜身。被截查市民袋中有頭盔、噴漆等。大批市民圍觀，並向警察表示「我企喺到想證明你唔係黑警」，警察回應「唔使驚，好多鏡頭影住」。警察截查約5分鐘後放行所有人。

其中一名被截查的梁先生表示，他只是停下拍攝警車，便有數名防暴警下車說懷疑他參加非法集會。梁表示今日遊行屬合法，不明白警方行為；他曾要求警員出示委任證，但只有一人出示，其餘則表示不需要向他出示委任證，批評警方製造白色恐怖。

4時22分，所有警車駛離禾笛街。

【16:20】居住在新界東的許先生，一家四口今日一同參與荃葵青遊行，一路由葵芳走至荃灣。許先生表示，過往亦曾一家人參與港島區遊行，雖然擔心荃灣出現斬人事件，但衡量過安全才出門，「早點遊行完離開可避過危險」。他說，太太會耐心教導兩名女兒示威者訴求，認為走出來是要「free from fear」，不因恐懼廢言。

【16:05】兩名分別16及17歲、戴着頭盔的男學生表示，過去兩個月參與過多場運動，一直位處中前線，食過多次催淚彈，今日遊行「預咗今晚有白衣人出來斬人」。他們表示，屆時會「上gear」，即戴上浮板作防護，並衝前救手足，「唔會斬番轉頭」。他們均表示怕會受傷，屋企人亦不支持，但仍堅持出來，因為政府一直無正面回應訴求。

禾笛街停泊至少11輛警車，現場消息指警車上有備圓盾的防暴警、速龍小隊及便衣警。

【15:55】德士古道及馬頭壩道交界，接近終點荃灣公園位置，多名示威者拆毁馬路上的鐵欄，並拖行至德士古道工業中心對出設置路障。

【15:28】隊頭抵達終點荃灣公園。

【15:25】葵涌運動場內看台坐滿遊行參加者，部分人要站在跑道上等候出發，本報記者目測有近千人出席，進入運動場的人潮愈來愈多。參加者不時大叫「光復香港時代革命」、「黑警還眼」等口號。

從事攝影、年逾50歲的蔡先生自資2萬多元製作襟章，送贈遊行參加者。他表示，過去的遊行均有派印上「我要真普選」的襟章，是對示威者的提醒。居住香港仔的他因為港鐵封站，11時半已到起點等候，認為港鐵安排為他帶來極大不便，又指港鐵今次是配合政府打壓示威。

【15:24】遊行隊伍轉入馬頭壩道，並佔用道路西行線。

【15:15】荃灣海濱花園出荃灣的永順街被警察封路，巴士未能前進。有乘客問巴士司機，車資能否退錢，司機亦未能直接回應。司機表示，剛才駛入海濱花園時候未見封路。

另外由於參與遊行者眾多，但葵涌運動場入口有限，部分遊行人士走出葵涌廣場對外的興芳路西行線，沿附近馬路加入遊行隊伍

【15:06】現時隊頭已經抵達楊屋道。楊屋道街市檔舖於下午3時前陸續關門，在場街坊稱，要趁未關門盡快買菜。

有水果檔主表示，平日開到晚上7至8時，惟街市管理方日前已呼籲檔主今日提早關舖，認為生意大受影響。不過，街市2樓肉類檔舖仍有兩家開門，其中一家賣豬肉檔主稱「反正近日生意唔好咪爭取下」。

河背街亦有不少濕貨店舖，有賣菜檔主表示，由於下雨、地鐵停駛、遊行等關係，買菜人流大減。檔主又透露，雖然他們入少了貨，但仍有瓜菜未賣完，收起留明天再賣。

另有賣蝦的檔主表示，相信示威者不會入街市搞亂，認為影響「濕濕碎，生意受影響事小」，會繼續營業。

【15:00】遊行下午3時出發，參與者沿途高叫「五大訴求，缺一不可」、「沒有暴徒，只有暴政」等口號。當隊伍行至葵福路一帶時，有示威者推走因修路工程而架設的水馬，藉此開路。

【14:31】荃葵青遊行申請人林啟康譴責政府一邊稱要與市民對話，一邊有失控警察打示威者的頭及施放催淚彈。另一申請人余藝明亦譴責港鐵罔顧市民利益隨意關站，令市民難以離去。

對於觀塘遊行申請人劉頴匡被捕，余藝明說今日會按不反對通知書流程，完成於荃灣公園的集會，相信不會被捕。

【14:26】反修訂《逃犯條例》風波持續，市民發起今午（25日）2時半舉行「荃葵青遊行」。下午2時許，一號戒備信號及黃雨警告仍生效，進入起點葵涌運動場的人潮不絕，市民為避雨坐滿運動場看台。

港鐵連續兩日將大型遊行路線附近的車站關閉。年逾50歲的Amy今日預早兩小時從荃灣出發到葵芳，她認為港鐵關站做法「有啲黐線囉」，是有心想阻撓參與遊行的人。

Amy稱，昨因觀塘線關站而缺席遊行，因擔心回家路程受阻，「但今日就算由荃灣行出葵芳都要遊行」。Amy於27年前移居澳洲悉尼，本月中回港後一直有參與反修例遊行，在海外時經常看新聞直播後失眠，回港想支持在前線的年輕人。

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