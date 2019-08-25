【逃犯條例．荃葵青遊行】水炮車楊屋道警防線後戒備　防暴警天橋捉人 (18:35)

【18:26】防暴警察於楊屋道上行人天橋捉人。

【18:24】現時水炮車於楊屋道，在警察防線後戒備。

【18:20】剛離開的水炮車折返。另外，荃灣愉景新城落閘。

【18:14】楊屋道位置，一名身穿黑衣的女子站在防暴警察與示威者之間，嘗試與警員對話，希望警方讓示威者有足夠時間離開，惟防暴警察一度向前推進。

楊屋道有大批示威者向德士古道方向折返，並在德士古道設路障。

【18:13】水炮車沿大河道北離開荃灣市中心。

【18:06】水炮車在大河道向路障發射一下水柱，惟不成功，速龍小隊用手拆路障。

【18:00】聯仁街位置，有市民稱附近有「老人宿舍」，如施放催淚彈會影響居民，希望警察離開，其間有速龍小隊成員着記者「唔好影呢邊，影雷射筆仲好」。

【17:50】兩架俗稱「水炮車」的人群管理特別用途車輛抵達荃灣示威現場，一度經過楊屋道，即示威者與警方對峙現場。

【17:45】防暴警在楊屋道往荃灣廣場方向施放催淚彈。另有4名速龍小隊成員一度走入荃灣古坑道，並以盾牌阻擋激光。

警方表示，激進示威者繼續在荃灣區堵塞多條道路，包括聯仁街、楊屋道和德士古道，導致現場一帶交通十分擠塞。其間示威者的暴力程度升級，除設置路障外，亦向警務人員投擲雜物及用激光照射警務人員。此外，示威者也於路邊挖掘磚頭，有機會危害在場人士和警務人員的人身安全。警方重申，將於短時間內使用最低的相應武力驅散，呼籲在場人士立即離開。

【17:40】防暴警於楊屋道上發射最少3枚催淚彈，有示威者投擲汽油彈。聯仁街有至少20名速龍小隊成員增援。

【17:30】楊屋道荃新天地外的防暴警察及多輛警車，被示威者兩面包抄，並向警方防線推進。防暴警察高舉黑旗後施放催淚煙，另有警員稱有人發射鋼珠。

【17:20】興芳路西行線重開，遊行隊伍隊尾陸續有零星市民加入，但大致已離開起點葵涌運動場。

【17:10】不少示威者在荃新天地對出楊屋道聚集，不斷高喊「警察黑警」等口號，大批防暴警在場築起防線戒備，其間有人用激光筆照射警員。另外在聯仁街，防暴警察高舉黃旗，警告市民停止照射激光。

【17:00】聯仁街有約30名防暴警築起防線，與示威者防線相隔約100米。

【16:56】警方表示今日下午荃灣公眾活動，有激進示威者在楊屋道和德士古道拆毁鐵欄，以水馬、竹枝及雪糕筒等雜物設置路障，罔顧市民及道路使用者的安全，並令附近一帶交通非常擠塞。警方譴責示威者一切暴力行為，警告示威者立即停止所有違法行為，並呼籲在場其他人士立即離開，將會於短時間內清場。

【16:55】早前荃灣發生白衣人襲擊事件，有參與遊行的當區居民坦言擔心，更特意帶行山杖作自衛；另有居民表示對襲擊毫不畏懼，認為以此手段打壓示威者沒有效用。

50多歲的梁太是荃灣居民，她說因擔心參加遊行會被白衣人襲擊，故帶備行山杖保護自己。她在荃灣區居住30多年，以前聽聞有黑社會斬人，但不如現時明目張膽，「以前收埋得好好」。她表示，自白衣人襲擊事件發生後，不會獨自走近二陂坊一帶。

葉先生居於二陂坊附近，他表示幾乎每日都途經該處。他說，襲擊事件是今日出來遊行的其中一個原因；經此一役後市民上街要自保，但不會因此而害怕遊行，「我哋係唔會因為咁而驚」，遊行完會參與集會才離開。葉太表示平日會多加注意，入夜後不會獨自到二陂坊附近，「始終屋企有老有嫩，顧慮多啲」。

【16:49】楊屋道上，一輛被堵塞的拖頭貨車司機曾兩度下車要求示威者開路，其間曾開車試圖前進，惟見到路障後，在示威者勸阻下，隨另一輛私家車調頭駛離現場。

而在楊屋道和眾安街交界，有示威者以竹枝作路障，一批制服上沒有警員編號的防暴警隨即到場列陣。

【16:40】警方表示，現時荃灣警署報案室服務暫停，呼籲示威者不要阻塞緊急車輛通道，以免影響警方為市民提供的緊急服務，着市民如有緊急事故，可致電999。

【16:30】楊屋道及聯仁街交界，中華基督教禮賢會荃灣堂對出，有示威者正將附近的鐵欄用索帶紮成三角鐵陣，另有身穿黃色雨衣的市民在場維持交通秩序。

另外民主黨立法會議員尹兆堅在荃灣公園會見傳媒，稱已致電港鐵，要求開荃灣西站，讓群眾和平散去。他說，數以十萬計市民到達終點後無法離開，最近的港鐵站要走到大窩口，認為現場將愈來愈危險，警方在自製壓力，「令壓力煲爆炸」。現場氣氛平靜，亦已呼籲在場者流水式離開，只是人群似乎無法離開。

尹兆堅說，警方的部署令人感覺動機不良，會引來更大衝突。

【16:28】禾笛街有三名黑衣市民被警察截查，警方要求市民交出身分證並搜身。被截查市民袋中有頭盔、噴漆等。大批市民圍觀，並向警察表示「我企喺到想證明你唔係黑警」，警察回應「唔使驚，好多鏡頭影住」。警察截查約5分鐘後放行所有人。

其中一名被截查的梁先生表示，他只是停下拍攝警車，便有數名防暴警下車說懷疑他參加非法集會。梁表示今日遊行屬合法，不明白警方行為；他曾要求警員出示委任證，但只有一人出示，其餘則表示不需要向他出示委任證，批評警方製造白色恐怖。

4時22分，所有警車駛離禾笛街。

【16:20】居住在新界東的許先生，一家四口今日一同參與荃葵青遊行，一路由葵芳走至荃灣。許先生表示，過往亦曾一家人參與港島區遊行，雖然擔心荃灣出現斬人事件，但衡量過安全才出門，「早點遊行完離開可避過危險」。他說，太太會耐心教導兩名女兒示威者訴求，認為走出來是要「free from fear」，不因恐懼廢言。

【16:05】兩名分別16及17歲、戴着頭盔的男學生表示，過去兩個月參與過多場運動，一直位處中前線，食過多次催淚彈，今日遊行「預咗今晚有白衣人出來斬人」。他們表示，屆時會「上gear」，即戴上浮板作防護，並衝前救手足，「唔會斬番轉頭」。他們均表示怕會受傷，屋企人亦不支持，但仍堅持出來，因為政府一直無正面回應訴求。

禾笛街停泊至少11輛警車，現場消息指警車上有備圓盾的防暴警、速龍小隊及便衣警。

【15:55】德士古道及馬頭壩道交界，接近終點荃灣公園位置，多名示威者拆毁馬路上的鐵欄，並拖行至德士古道工業中心對出設置路障。

【15:28】隊頭抵達終點荃灣公園。

【15:25】葵涌運動場內看台坐滿遊行參加者，部分人要站在跑道上等候出發，本報記者目測有近千人出席，進入運動場的人潮愈來愈多。參加者不時大叫「光復香港時代革命」、「黑警還眼」等口號。

從事攝影、年逾50歲的蔡先生自資2萬多元製作襟章，送贈遊行參加者。他表示，過去的遊行均有派印上「我要真普選」的襟章，是對示威者的提醒。居住香港仔的他因為港鐵封站，11時半已到起點等候，認為港鐵安排為他帶來極大不便，又指港鐵今次是配合政府打壓示威。

【15:24】遊行隊伍轉入馬頭壩道，並佔用道路西行線。

【15:15】荃灣海濱花園出荃灣的永順街被警察封路，巴士未能前進。有乘客問巴士司機，車資能否退錢，司機亦未能直接回應。司機表示，剛才駛入海濱花園時候未見封路。

另外由於參與遊行者眾多，但葵涌運動場入口有限，部分遊行人士走出葵涌廣場對外的興芳路西行線，沿附近馬路加入遊行隊伍

【15:06】現時隊頭已經抵達楊屋道。楊屋道街市檔舖於下午3時前陸續關門，在場街坊稱，要趁未關門盡快買菜。

有水果檔主表示，平日開到晚上7至8時，惟街市管理方日前已呼籲檔主今日提早關舖，認為生意大受影響。不過，街市2樓肉類檔舖仍有兩家開門，其中一家賣豬肉檔主稱「反正近日生意唔好咪爭取下」。

河背街亦有不少濕貨店舖，有賣菜檔主表示，由於下雨、地鐵停駛、遊行等關係，買菜人流大減。檔主又透露，雖然他們入少了貨，但仍有瓜菜未賣完，收起留明天再賣。

另有賣蝦的檔主表示，相信示威者不會入街市搞亂，認為影響「濕濕碎，生意受影響事小」，會繼續營業。

【15:00】遊行下午3時出發，參與者沿途高叫「五大訴求，缺一不可」、「沒有暴徒，只有暴政」等口號。當隊伍行至葵福路一帶時，有示威者推走因修路工程而架設的水馬，藉此開路。

【14:31】荃葵青遊行申請人林啟康譴責政府一邊稱要與市民對話，一邊有失控警察打示威者的頭及施放催淚彈。另一申請人余藝明亦譴責港鐵罔顧市民利益隨意關站，令市民難以離去。

對於觀塘遊行申請人劉頴匡被捕，余藝明說今日會按不反對通知書流程，完成於荃灣公園的集會，相信不會被捕。

【14:26】反修訂《逃犯條例》風波持續，市民發起今午（25日）2時半舉行「荃葵青遊行」。下午2時許，一號戒備信號及黃雨警告仍生效，進入起點葵涌運動場的人潮不絕，市民為避雨坐滿運動場看台。

港鐵連續兩日將大型遊行路線附近的車站關閉。年逾50歲的Amy今日預早兩小時從荃灣出發到葵芳，她認為港鐵關站做法「有啲黐線囉」，是有心想阻撓參與遊行的人。

Amy稱，昨因觀塘線關站而缺席遊行，因擔心回家路程受阻，「但今日就算由荃灣行出葵芳都要遊行」。Amy於27年前移居澳洲悉尼，本月中回港後一直有參與反修例遊行，在海外時經常看新聞直播後失眠，回港想支持在前線的年輕人。

逃犯條例 相關報道：

不斷更新：港鐵關站

港鐵：葵芳、荃灣及荃灣西站下午1時30分起暫時關閉

荃葵青改今日遊行路線 獲警方不反對

合法遊行下港鐵7站停駛半日 市民轟安排不當 港鐵：不讓暴力在鐵路滋長