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【逃犯條例．港鐵關站】葵芳站警民一度衝突　譚凱邦稱助理被警「禁錮」 (14:25)

【14:25】市民李先生要求荃灣站職員交代無理關閘，港鐵職員一度請警察幫忙，最後港鐵提供了站長直線電話後要求李先生離開，並關上閘門。

【14:14】荃灣區議員譚凱邦表示，較早前在葵芳站A出口呼籲港鐵和警方不要落閘，其助理為他攝錄，但在落閘期間，警方將其助理拉進鐵閘內，未有解釋任何原因，包括是拘捕還是協助調查，譚凱邦批評警方「禁錮」其助理，擔心他的安危。

譚凱邦在閘外透過閘的小洞，促閘內警員放人，警員其後封上小孔，外間未能觀看站內情況；閘外數十名在場人士高叫「放人」。

有市民在荃灣站A出口不滿港鐵職員在站內仍有乘客的情況下，趕市民出站，要求職員回應，認為港鐵無理落閘。

【13:58】反修訂《逃犯條例》爭議持續，有市民發起今日（25日）下午2時30分「荃葵青遊行」，港鐵因應有公眾活動進行，荃灣線葵芳站、荃灣站及西鐵線荃灣西站下午1時30分起暫時關閉。

在葵芳站，有市民阻礙關站，一度與現場警員發生衝突，現場警員發出多次警告，呼籲市民停止衝擊否則使用武力，並要求現場記者離開。現時，葵芳站已經關閘，大批防暴警在站內外布防。

韓國旅客求助港鐵職員

在荃灣西站，港鐵有職員呼籲已入站的人盡快入閘，趕乘最後一班停荃灣西的列車，及後有穿粉紅色背心的職員攔着市民入站，車站亦有廣播稱今日列車服務結束，促站內市民盡快離開。現時荃灣西站D出口已經順利關閘，港鐵站外貼出服務中斷的告示。有韓國旅客計劃前往尖沙嘴，惟車站已關閉，向職員求助。

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