與內地「天網」承辦商同名　智慧燈柱部件商：沒有任何股權或從屬關係 (13:13)

訊科系統又稱，公司網站提及的路燈控制系統，是為其他本地、內地及外國供應商客戶測試的其他項目，並無應用香港智慧燈柱項目，而測試功能亦只限於照明開關。

另外，一名自稱是負責智慧燈柱外形和結構的項目主管在社交網站發帖，表示智慧燈柱因技術限制等問題，是不能用作掃描身分證和人面步姿識別。

他又說對燈柱被拉倒及破壞感到心痛，形容是「對香港科技界一個打擊」，指出項目能給予香港小型科技公司一次與本地研究機構、各大學、科技巨頭等的少有合作機會。他說如有疑慮，有關燈柱可自由拆除任何受質疑部件，「呢種模組化嘅設計係我哋對呢個設計感到自豪嘅一點」。

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