與內地「天網」承辦商同名　智慧燈柱部件商：沒有任何股權或從屬關係 (13:13)

香港眾志昨（24日）在社交網站發帖文，稱智慧燈柱的藍芽定位器「SPLD01」製造商「TickTack Tech」，與內地「天網」工程承辦商之一上海三思路燈同名。TickTack Technology Limited（訊科系統有限公司）今（25日）在公司網站發聲明，澄清與上海三思沒有任何股權或從屬關係，稱公司兩名股東、董事及所有員工均為土生土長的香港人，從來沒有在內地擁有任何公司股權或有任何從屬關係。
訊科系統又稱，公司網站提及的路燈控制系統，是為其他本地、內地及外國供應商客戶測試的其他項目，並無應用香港智慧燈柱項目，而測試功能亦只限於照明開關。
另外，一名自稱是負責智慧燈柱外形和結構的項目主管在社交網站發帖，表示智慧燈柱因技術限制等問題，是不能用作掃描身分證和人面步姿識別。
他又說對燈柱被拉倒及破壞感到心痛，形容是「對香港科技界一個打擊」，指出項目能給予香港小型科技公司一次與本地研究機構、各大學、科技巨頭等的少有合作機會。他說如有疑慮，有關燈柱可自由拆除任何受質疑部件，「呢種模組化嘅設計係我哋對呢個設計感到自豪嘅一點」。
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