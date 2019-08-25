【逃犯條例】張炳良籲特首放下身段撤回修例　倡設獨立調查委員會 (12:40)

反修訂《逃犯條例》爭議未息，運輸及房屋局前局長張炳良今早（25日）接受無綫節目《講清講楚》訪問時稱，現時社會撕裂、政府信任度極低，面對如此嚴峻形勢，特首林鄭月娥應該放下身段，正式撤回修例，並成立獨立調查委員會，令事態降溫，以助構建對話平台，靈活處理問題。
張炳良表示，正式撤回修例的說法對特首並無損失，又認為成立獨立調查委員會的要求是一個可接受的訴求，指出監警會的職權重點是針對警察的投訴，而今次社會事件不單涉及警察，包括為何出現衝擊情況等問題更已超出監警會可審視的範圍。他認為，成立獨立調查委員會可以通過公開、公平、公正的方法，找出反修例風波真相，有助緩和社會氣氛和重啟對話。
被問到特首是否處於被動狀態，張炳良指出，中央有條紅線，香港不能夠持續動亂，至不受特區政府控制，他認為，中央希望「香港問題香港解決」，同時期望政府能止暴制亂。
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