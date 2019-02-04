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【逃犯條例】資科辦：九龍灣常悅道20智慧燈柱遭破壞　路政料3日內恢復基本道路照明 (12:32)

智慧燈柱於昨日（24日）觀塘遊行後成為示威者破壞目標，政府資訊科技總監辦公室今日（25日）表示，經初步點算，在九龍灣常悅道的20支智慧燈柱受到不同程度破壞，包括1支燈柱被整支鋸斷，另有19支被強行打開，智能裝置遭破壞或被拆除。因智能裝置受損及供電受影響，全部20支智慧燈柱暫時不能提供照明服務，智能裝置亦未能運作，影響收集、處理和傳送城巿數據的功能。

路政署會盡快恢復常悅道的基本道路照明，估計可於3天內完成。

重新購買安裝 需時兩三個月

資科辦表示，正與路政署詳細檢查每支智慧燈柱，以確定燈柱結構安全和受損部分及程度，會盡快安排修復工作，暫時未有確實維修費用等資料，預計重新購買和安裝需時2至3個月。由於每支智慧燈柱的智能裝置均有分別，總體而言，平均每支智慧燈柱的安裝連同智能裝置成本約14萬元。

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