【逃犯條例】資科辦：九龍灣常悅道20智慧燈柱遭破壞　路政料3日內恢復基本道路照明 (12:32)

路政署會盡快恢復常悅道的基本道路照明，估計可於3天內完成。

重新購買安裝 需時兩三個月

資科辦表示，正與路政署詳細檢查每支智慧燈柱，以確定燈柱結構安全和受損部分及程度，會盡快安排修復工作，暫時未有確實維修費用等資料，預計重新購買和安裝需時2至3個月。由於每支智慧燈柱的智能裝置均有分別，總體而言，平均每支智慧燈柱的安裝連同智能裝置成本約14萬元。

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