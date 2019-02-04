【逃犯條例・觀塘遊行】麗晶花園取消密碼　居民圍管業處　警介入施放胡椒噴霧 (12:01)

一名居於麗晶花園4年的街坊，昨晚10時許目擊警方進入屋苑及拘捕經過。他表示，事件源於昨午有居民發現大堂密碼鎖被紙張遮蓋，管業處其後張貼通告，稱近日有屋苑大廈密碼外洩，故會取消現有密碼，並於周一（26日）發放新密碼，其間住客需改用匙卡進入大廈，或靠保安「認人放行」。該街坊指出，住客不常攜匙卡外出，亦有大廈的替更保安因不認得居民，而拒絕讓居民入內，造成不便；另有居民反映，個別保安不准身穿黑衣居民進入屋苑、要求相關人士出示住戶證，近百名居民昨午遂圍堵管業處要求高層交待。

據該街坊了解，管業處一名趙經理昨午在場向居民解釋，其後返回辦公室內講電話數小時，居民未有散去。至晚上11時36分，3輛警車抵達屋苑，保安稱是居民投訴「樓下好嘈」，著保安報案，惟保安否認報警。該街坊憶述，警員先到第9座大堂，及後再到管業處向高層了解。他形容，在場居民見有警員進入屋苑後群情洶湧，不斷指罵「黑警、還眼」，警員其後登上警車離開屋苑，但約15分鐘後又再折返。未幾，該街坊聽到有人大叫「打人」，他上前查看，見警員已組成人鏈，一名身穿白衣的居民被警員壓倒在地。

該街坊續說，由於後來突然下起大雨，他到20座對開避雨，並打算與一名街坊朋友會合，但防暴警察突然到場增援。他目擊防暴警察在屋苑21座、惠康對開位置一字排開，有警員不斷敲擊盾牌，又以警棍指向居民，及後防暴警察快速推進展開拘捕，該街坊表示，當時感到恐懼，隨即離開現場，「本身話搵個街坊都無搵到，只能打電話比佢……如果我走慢點，被捕嗰個會否係我呢？」

該街坊表示，警方一度施放胡椒噴霧，亦有長者被警員推跌，導致手腳擦傷。他說，自己過去有參加和平遊行，但從未走上前線，昨晚是他首次目擊衝突場面，「覺得好悲涼，呢度係我屋企嚟，唔係示威現場，無諗過返屋企都要提心吊膽，係咪要好似日治時期，見到軍隊要鞠躬先安全？」他表示，理解為何管業處提出更改密碼，但處理手法混亂，終導致有居民被捕，對此他感到憤怒，又斥管業處做法離譜。

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