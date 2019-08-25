【逃犯條例】麗晶花園改密碼釀衝突　兩男圍警車被捕 (17:00)

【14:44】近百居民促交代 麗晶花園管業處認改密碼倉卒致歉

近百名居民今早（25日）8時許包圍管業處，高級管業主任曾小姐取出一張於8月16日發出有關應對公眾活動安排的通告，當中提及管業處留意到有住宅密碼被泄露，管業處會即時進行相應措施更改密碼。

管業處助理總經理蘇冠成今早近11時到達屋苑，與居民對話。現場有居民鼓譟，斥管業處未能清楚交代，雙方於屋苑卸貨區展開會議。

蘇冠成指出，昨晚共有兩方面的人報警，當中包括居民，另因有管業處經理與居民對話期間遭人投擲硬物，亦有職員不適，管業處遂致電消防召救護車到場，「唔知係咪消防搵埋警察。」

有居民稱家中有3張匙卡故障，「攞去整又話要星期一先有，而家又改密碼，咁我其他家人唔使返屋企？」蘇冠成承認改密碼過於倉卒，就此道歉。

至下午2時，居民仍在管業處要求翻查閉路電視，並要求管理公司明日在大廈張貼通告交代事件及安排於周五前召開居民大會，明言若明日未有張貼通告，居民會加大「壓力」追究。

【12:01】麗晶花園取消密碼 居民圍管業處 警介入施胡椒噴霧

九龍灣麗晶花園居民因不滿管業處突然取消大廈密碼、需要居民改用匙卡入內，昨（24日）包圍管業處要求交待。至晚上，警方到屋苑處理，防暴警察到場，一度施放胡椒噴霧並展開拘捕。有麗晶花園街坊直言感到恐懼，「呢度唔係示威現場，無諗過返屋企都要提心吊膽」。居民今早（25日）再發起包圍管業處，要求高層解釋事件。

一名居於麗晶花園4年的街坊，昨晚10時許目擊警方進入屋苑及拘捕經過。他表示，事件源於昨午有居民發現大堂密碼鎖被紙張遮蓋，管業處其後張貼通告，稱近日有屋苑大廈密碼外泄，故會取消現有密碼，並於周一（26日）發放新密碼，其間住客需改用匙卡進入大廈，或靠保安「認人放行」。他指出，住客不常攜匙卡外出，亦有大廈的替更保安因不認得居民而拒絕讓居民入內，造成不便；另有居民反映，個別保安不准身穿黑衣居民進入屋苑、要求相關人士出示住戶證。

據該街坊了解，管業處一名趙經理昨午在場向居民解釋，其後返回辦公室內講電話數小時，居民未有散去。至晚上11時36分，三輛警車抵達屋苑，保安稱是居民投訴「樓下好嘈」，著保安報案，惟保安否認報警。該街坊憶述，警員先到第9座大堂，及後再到管業處向高層了解；及後聽到有人大叫「打人」，他上前查看，見警員已組成人鏈，一名身穿白衣的居民被警員壓倒在地。

該街坊續說，防暴警察之後到場增援，他目擊防暴警察在屋苑21座、惠康對開位置一字排開，有警員不斷敲擊盾牌，又以警棍指向居民，及後防暴警察快速推進展開拘捕，警察一度施放胡椒噴霧，有長者被警員推跌，手腳擦傷，「覺得好悲涼，呢度係我屋企嚟，唔係示威現場，無諗過返屋企都要提心吊膽，係咪要好似日治時期，見到軍隊要鞠躬先安全？」他表示，理解管業處更改密碼，但處理手法混亂，導致有居民被捕，對此感憤怒。

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