【逃犯條例】劉頴匡涉非法集結被捕　斥警打壓市民製造白色恐怖 (12:21)

律師引述劉頴匡，稱主辦方宣布觀塘遊行於下午6時15分結束後，劉與9男8女同行糾察及義工，沿海濱道運送大聲公及橫額等遊行物資離開現場，於6時30分被警員截查並以非法集結拘捕。

劉頴匡批評，警方及政府用盡方法打壓市民以和平方式表達訴求，不單在完全和平的情況下突然停駛港鐵，阻礙市民前往及離開遊行現場，更以非法集結罪，拘捕合法集結的遊行發起人及義工，進一步製造白色恐怖。

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