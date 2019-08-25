【逃犯條例】姚思榮：旅遊業數據插水式下跌　導遊停工酒店員工放無薪假 (10:57)

反修訂《逃犯條例》風波持續逾兩個月，旅遊界立法會議員姚思榮今早（25日）出席商台節目時說，受示威活動影響，旅遊業首當其衝，多項數據指標上月已由升轉跌，本月更出現插水式下跌。其中入境旅客人次跌幅最大，現時很多導遊都屬自僱人士，他們面對工作停頓，影響最為明顯。
酒店方面，姚思榮指出，去年旺季，酒店入住率可達100%，惟反修例風波7月開始發酵，入住率僅得八成，預計本月會跌至兩至三成，目前部分酒店已暫停聘請臨時工，也有員工開始放無薪假。他續稱，不少展覽在9至11月舉行，秋天亦是香港旅遊旺季，他憂慮若示威活動持續，會大幅扭轉上半年旅客入境數字升幅，為服務業界帶來深遠影響。
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