【逃犯條例】姚思榮：旅遊業數據插水式下跌　導遊停工酒店員工放無薪假 (10:57)

酒店方面，姚思榮指出，去年旺季，酒店入住率可達100%，惟反修例風波7月開始發酵，入住率僅得八成，預計本月會跌至兩至三成，目前部分酒店已暫停聘請臨時工，也有員工開始放無薪假。他續稱，不少展覽在9至11月舉行，秋天亦是香港旅遊旺季，他憂慮若示威活動持續，會大幅扭轉上半年旅客入境數字升幅，為服務業界帶來深遠影響。

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