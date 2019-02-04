傳智慧燈柱現內地「天網」工程部件　資科辦：供應商是本地企業職員皆港人 (09:48)

帖文發出後引起大量網民轉載和討論，政府資訊科技總監辦公室及後於今日凌晨2時50分發新聞稿，稱「SPLD01」是全名是「BLE Locator Model: Smart Post Lands Department Model No 01」，實為智慧燈柱內的藍芽發射器，提供一個比全球定位系統（GPS）更準確的位置予市民及遊客使用，由物流及供應鏈多元技術研發中心研發。

資科辦又指出，發射器上顯示的Ticktack Technology Limited（訊科系統有限公司） 負責供應及安裝有關藍芽發射器，是一家2017年本地小型企業，為智慧燈柱項目的合約分判商，其兩位股東/董事及所有員工皆為土生土長的香港人。

資科辦亦透露，訊科系統有限公司兩位股東/董事，同時也是本地企業智合工程有限公司（Joint Wisdom Engineering Limited）的股東，該公司過去10年一直是路政署的路燈維修合約分判商。

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