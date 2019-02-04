傳智慧燈柱現內地「天網」工程部件　資科辦：供應商是本地企業職員皆港人 (09:48)

有市民昨（24日）發起觀塘區遊行，反對修訂《逃犯條例》及關注區內智慧燈柱疑侵犯私隱問題，有示威者拉倒一支智慧燈柱。香港眾志昨在社交網站發帖，稱從推倒的智慧燈柱中，「驚現天網工程部件」，該部件為一個藍牙定位器「SPLD01」，製造商為「TickTack Tech（香港）」。眾志表示，有關部件產地未知，供應商與上海三思路燈同名，而三思路燈為內地「天網」工程承辦商之一。
帖文發出後引起大量網民轉載和討論，政府資訊科技總監辦公室及後於今日凌晨2時50分發新聞稿，稱「SPLD01」是全名是「BLE Locator Model: Smart Post Lands Department Model No 01」，實為智慧燈柱內的藍芽發射器，提供一個比全球定位系統（GPS）更準確的位置予市民及遊客使用，由物流及供應鏈多元技術研發中心研發。
資科辦又指出，發射器上顯示的Ticktack Technology Limited（訊科系統有限公司） 負責供應及安裝有關藍芽發射器，是一家2017年本地小型企業，為智慧燈柱項目的合約分判商，其兩位股東/董事及所有員工皆為土生土長的香港人。
資科辦亦透露，訊科系統有限公司兩位股東/董事，同時也是本地企業智合工程有限公司（Joint Wisdom Engineering Limited）的股東，該公司過去10年一直是路政署的路燈維修合約分判商。