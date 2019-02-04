【逃犯條例・觀塘遊行】29人被捕10人受傷　警：嚴厲譴責示威者破壞社會安寧 (09:10)

警方今日（25日）凌晨3時發新聞稿，表示警方昨於行動中，共拘捕29人，分別為19男10女，年齡介乎17至52歲，涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器及襲警等。

警方表示，當局早前就昨日觀塘區遊行發出不反對通知書，然而部分激進示威者偏離路線，並作出堵路、破壞燈柱及襲擊警察等行為，警方對示威者破壞社會安寧行為予以嚴厲譴責。

警方又指出，一向尊重市民表達訴求的自由及權利，亦一直協助市民進行和平的遊行集會。警方只是在有人暴力衝擊或作出暴力違法行為、危害在場人士的人身安全時，才使用相應武力加以制止，阻止事件惡化。警方呼籲示威者在進行公眾活動時要保持和平、理性及非暴力的態度，共同維持公眾安全及社會秩序。

逃犯條例 相關報道：

張建宗：學校絕不是表達政治主張地方 任何成人不應政治凌駕教育

合法遊行下港鐵7站停駛半日 市民轟安排不當 港鐵：不讓暴力在鐵路滋長

暴力周末重臨 11送院一人眼受擊重傷 觀塘遊行爆3區衝突 搞手義工被捕

【周日人物】因言被炒 料失港龍工會主席身分 施安娜：無法再為同事出頭最難受