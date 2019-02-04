【逃犯條例・觀塘遊行】29人被捕10人受傷　警：嚴厲譴責示威者破壞社會安寧 (09:10)

反對修訂《逃犯條例》爭議持續，有市民昨日（24日）發起觀塘區遊行，及後演變成多區警民衝突。醫管局表示，截至昨晚11時，共接獲10宗受傷報告，分送至聯合醫院及伊利沙伯醫院治理。其中，觀塘共有6男2女傷者，當中2名男子情況嚴重、1名女子情況穩定、4男1女已出院。另有1男1女於黃大仙受傷，情況穩定。
警方今日（25日）凌晨3時發新聞稿，表示警方昨於行動中，共拘捕29人，分別為19男10女，年齡介乎17至52歲，涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器及襲警等。
警方表示，當局早前就昨日觀塘區遊行發出不反對通知書，然而部分激進示威者偏離路線，並作出堵路、破壞燈柱及襲擊警察等行為，警方對示威者破壞社會安寧行為予以嚴厲譴責。
警方又指出，一向尊重市民表達訴求的自由及權利，亦一直協助市民進行和平的遊行集會。警方只是在有人暴力衝擊或作出暴力違法行為、危害在場人士的人身安全時，才使用相應武力加以制止，阻止事件惡化。警方呼籲示威者在進行公眾活動時要保持和平、理性及非暴力的態度，共同維持公眾安全及社會秩序。
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