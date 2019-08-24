【逃犯條例・觀塘遊行】傷者增至7人　消息：一受傷男眼球輕微出血 (22:15)

一名香港電台文字記者陳先生在下午的警民衝突混亂期間受傷。他憶述，下午4時許速龍從牛頭角警署衝出來，前往採訪期間因前面有路障擋路，嘗試跨過石壆往另一邊馬路前行時，落石壆一刻跌倒，右腳受傷並送往聯合醫院治理。陳先生經檢查後，證實右膝韌帶扭傷，目前已出院，其後需要再覆診跟進，陳先生澄清自己並非被警方或示威者行動所傷。

《香港01》報道，在德福廣場外衝突期間，警方疑發射胡椒彈或橡膠彈後，有示威者在戲院高位向警方投擲雜物還擊，有燃燒物體擲中《香港01》兩名記者腳邊，火勢高至記者臀部，二人鞋頭，一人褲管邊着火，記者跑開，火種數秒後才熄滅，二人腳部感灼痛，無大礙並繼續在場採訪。

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