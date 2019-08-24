10大學生西藏遭扣查　港大：已全部獲釋 (20:52)

港大表示，從「內地相關部門」得知學生目前安全，「正按程序接受調查」，大學要求有關部門盡快處理事件，讓學生早日回港。校方並已與涉事學生的家人聯絡，會盡力提供所需支援及協助。

科大表示，知悉一名科大畢業生牽涉事件，十分關注同學情況，已聯絡其家人。科大正與其他大學協調，提供適切的支援及協助，期望他能早日返港。

城大表示，獲悉有一名學生牽涉事件，大學非常關心學生的情況，城大的緊急事故應變小組（ERU）已第一時間啓動，並已經與該學生的家屬聯絡，了解需要，積極提供支援與協助。

港大學生會在facebook發表聲明，表示港大不少課程強制學生前往中國大陸境內完成課業需求；在反修訂《逃犯條例》運動開始已時聞港人過境時遭無理扣查，「惟校方罔顧學生安全，從未採取任何應變及支援措施」。學生會指出，近日事件已嚴重危害港大學生之人身安全，強烈要求校方立即取消所有於中國大陸境内的強制課業或實習活動，並提供替代方案予學生完成課程要求。

相關報道：10港生西藏失聯 疑遭公安扣查

其他報道：【逃犯條例】觀塘遊行・不斷更新