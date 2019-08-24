【逃犯條例】蔡海偉︰立即開啓對話平台不可行　須確實回應五大訴求 (16:53)

特首林鄭月娥今日（24日）邀請不同界別的社會人士到禮賓府會面，分享他們對搭建對話平台的想法。社聯行政總裁蔡海偉在facebook貼文表示，他在會上提到在現時社會氣氛下，大部分市民已經對政府失去信任，要立即開啓一個對話平台實在不可行。
蔡海偉說，政府必須確實回應社會提出的「五大訴求」，展示政府尊重及接納民意的誠意。在五大訴求之中，成立獨立調查委員會及撤回逃犯修訂條例草案，是絕大部分市民都支持的，政府應該立即接納。
他又提到，要建立對話平台，必須探討如何改善特區政府的管治，令施政更貼近民意；如何改善警方執法，達到合適的監察及制衡，以及如何開展政制改革，以促進香港可持續發展。
蔡海偉表示，政府也可以聽取市民對於發展經濟、改善民生、消除貧窮等範圍的意見。當政府願意展示誠意回應市民訴求，才有機會開展一個真誠的對話平台，與市民一起走出困局。
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