【逃犯條例】禁制令法庭印鑑串錯字變「HIGHT COURT」　港鐵取得新蓋章文件 (19:10)

【19:10】司法機構回覆《明報》查詢表示，港鐵獲得的臨時禁制令已於昨日（23日）起生效。禁制令正本的法庭印章確認正確無誤；蓋印副本上的法庭印章排版有誤，原告人法律代表其後已根據高等法院司法常務官指示，獲發足夠數量無誤的蓋印副本。
【18:12】港鐵網站上載了新的臨時禁制令文件，上面有正確的法院印鑑。港鐵表示，傍晚6時15分起，港鐵人員會由青衣出發，陸續到全線各車站貼禁制令，將會貼在近閘機位置。
【16:02】反對《逃犯條例》修訂的風波不斷。港鐵網站今早（24日）上載了高院發出的臨時禁制令，被發現禁制令左上角的法庭印鑑「串錯字」，「HIGH COURT」變了「HIGHT COURT」。港鐵早前稱，初步理解不影響臨時禁制令的法律效力，惟下午表示，會在取得一份新的蓋章文件後，再到車站張貼。
港鐵昨晚（23日）9時40分獲高院批出臨時禁制令，有效期至下周五（30日）。根據港鐵新聞稿，臨時禁制令禁止任何人非法及故意阻礙或干擾整個鐵路網絡（重鐵及輕鐵）車站及列車、以及高速鐵路西九龍總站的正常使用；損壞任何財產或列車；以及使用任何威脅、辱罵，淫褻或令人反感的語言，或故意干擾車站內任何港鐵人員，執達吏有需要時可尋求警方協助。
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