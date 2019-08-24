港聞

【逃犯條例】香港政研會發起包圍港台　記者被圍毆爆粗 (16:50)

【16:50】香港電台機構傳訊總監伍曼儀在閘內代表接信，稱港台向來提供不同平台予不同市民，並讓市民了解社會事情，亦尊重市民意見，「還聲於民」，並提供外判節目與聽眾來電讓市民參加。

香港政研會會長鄧德成要求「專重言論自由」，不要清拆示威人士貼在港台外牆的「連儂牆」，稱會給港台72小時回應，在8月31日前會見市民代表。

鄧德成接受傳媒訪問期間，有人向記者掟紙巾，鄧德成呼籲雙方和平理性非暴力，更着記者不要挑釁市民，惟現場記者即使無理會示威人士，仍被圍着以粗言指駡。鄧德成說今日有逾一萬人在港台外，並非所有都是政研會會員，稱暴力甚至語言暴力都不能容忍，自己已不斷呼籲眾人冷靜。

他批評港台偏頗，並舉《城市論壇》為例，指邀請的嘉賓都並非建制派，但被反駁是建制派不願出席，他說「當然不肯啦，個主持偏頗」。他期望港台開放廣播時段（airtime）予政研會營運。

【15:35】香港政研會發起「天下圍公，萬人包圍香港電台」行動，在港台外掛綠色絲帶，一度有記者被圍毆。會長鄧德成要求廣播處長梁家榮出來，稱要聲音多元化，問全球有哪個地方「政府出糧但反政府？」，又大喊「香港電台、浪費公帑」，聲言若梁家榮不出來，就「嘗試真正被包圍嘅滋味」。

現場人士不斷大叫「黑記」，有Now TV記者無與市民接觸就被圍罵及被踢。另有《東方日報》攝影記者被包圍，示威者其後發現是《東方日報》記者後，開始向其他人說：「鬧錯人！」有示威者以毛巾將記者的鏡頭逐個遮蓋，又拍攝記者的樣貌，大罵「無良記者」。

香港電台機構傳訊總監伍曼儀其後接收香港政研會的請願信。

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