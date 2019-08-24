【逃犯條例】林鄭月娥：大家都累了，可否坐下來談一談？ (15:17)

她說，向社會提出構建「對話平台」，引起不少懷疑和批評；知道在目前的困局中，社會的怨氣很深，部分市民對政府未能全部滿足「五大訴求」，感到非常不滿，甚至憤怒。她不期望對話能夠輕易解開死結，停止示威衝突，或者提供問題的解決方法；但持續抗爭並非出路；今日持不同政見的人、不同崗位的市民，相互之間的不滿不斷升級，甚至可能讓仇恨滋長。「經過兩個多月，大家都累了，我們可否坐下來談一談？」

文中提到，目前的困局是源於逃犯修訂條例，但市民的不滿亦有可能是源於政治、經濟、民生等不同範疇的深層次社會矛盾；林鄭月娥說，在呼籲停止暴力的同時，也必須為解開社會更深層次的「死結」提供出路。至於如何建立多元化對話平台，林鄭月娥說定必繼續用心聆聽意見，「我們希望先踏出第一步，儘管這一步可能小得看不見，我相信也是值得的」。

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