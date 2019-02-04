【逃犯條例】張炳良：香港走出困局需考慮中央看法　獨立調查助找真相推動真對話 (14:25)

張炳良表示，今日與會者均承諾不會公開其他出席者的意見，他只能表達自己的看法，認為現時香港面對社會撕裂、充滿懷疑和不信任，政府公信力備受考驗；若要展開各界對話，需要有一定程度的社會信任，令人不會懷疑政府的「對話平台」只是為敷衍市民，政府需釋出善意才能推動真誠的對話平台。

對於抗爭者表示反修例的五大訴求缺一不可，張炳良認為，現時社會面對不同紛爭和意見，若要找到有建設對話溝通的出發點，不能說幾個看法「缺一不可」，否則「任何起步都做不到」；又稱民間五大訴求當中，最多人要求政府正式撤回修訂《逃犯條例》，以及成立獨立調查委員會，他希望政府能積極回應這兩項訴求，指出除獨立調查委員會外，「概念上」無其他方法可令市民覺得有一個能找出真相的過程，從而幫助社會和解。

至於港鐵今早突宣布關閉觀塘線多個車站及暫停多個站的列車服務，張炳良表示，港鐵作為上市公司，對股東和公共交通系統都有責任，要保證鐵路系統運作暢順，包括有突發事件時能有足夠方法處理，但他不宜評論具體處理方法。不過，他認為若要暫停鐵路服務，「原則上是盡早通知愈好」。

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