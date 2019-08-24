【逃犯條例】職工盟發起包圍國泰城　國泰：機管局禁制令涵蓋國泰城 (14:29)

中國民航局發出「重大航空安全風險警示」後，國泰航空撤換管理層及解僱多人。香港職工會聯盟發起周一（26日）包圍國泰城，要求國泰撤回解僱決定、停止白色恐怖及捍衛言論自由。國泰今（24日）回應指出，機管局的禁制令涵蓋國泰城，對非法示威、暴力或過於激進的行為採零容忍態度。
國泰指出，香港機場管理局已獲批的禁制令亦涵蓋國泰城範圍，而國泰城中包括支援航班運作至關重要的設施，任何影響安全營運的活動，不但會嚴重阻礙市民出行，亦會對顧客及員工安全造成威脅，同時破壞香港經濟及香港國際機場的聲譽。
國泰重申，對於任何支持或參與非法示威、暴力或過激行為，均採取零容忍態度，國泰全力支持維護《基本法》所賦予的一切權利和自由，國泰為一家營運遍佈全球的國際航空公司，必須遵守航班飛往及飛越國家及地區，包括中國內地的所有適用法規。
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