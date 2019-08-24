【逃犯條例・觀塘遊行】遊行隊伍出發　走出鴻圖道 (14:01)

【13:32】遊行隊伍現由駿業街走到偉業街交界，再到海濱道時，有人在街上擺放figure公仔，隊頭因而有部分人停了下來。

【13:24】住在觀塘的街坊豬媽和升3年級，8歲的豬豬今天參加觀塘遊行。豬豬說，是自己要求媽媽帶她出來的，又解釋：「（哥哥姐姐點解嬲）係因為政府做咗香港人唔鍾意嘅事，希望政府能夠回應香港人。」她又說，覺得好熱，有點想回家，但會堅持下去。

在觀塘遊行終點附近的商場Megabox，今日午後人流疏落冷清。Megabox一間護膚品店店員李小姐說，商場周六人流主要靠一家大小家庭客，但今日附近有遊行加上港鐵暫停服務，對商場人流影響大，目測商場人流是往常周六人流的三分一，生意亦相應受到影響。

有按摩椅店男店員表示，港鐵站至Megabox的穿梭巴因應公眾活動已於下午1時暫停，加上會有道路擠塞，私家車難駛進來，預計今日商場下午的人流將進一步減少，暫未收到會提早關門的指示。

有行李箱店女售貨員說，平時周六Megabox人流旺，今日人流少一半有多，自己店舖至今午後仍「未開過單」，相信除了因為附近有遊行市民避免前來，港鐵停駛亦令市民難前往Megabox。女售貨員說，今個暑假的銷情較以往暑假跌八成，「出面搞到咁，宜家個個邊有心情消費啊？本身呢個場都唔係旺㗎啦！搞一搞仲靜！」

【13:20】遊行隊伍緩慢由駿業街往鴻圖道前進，其後走出鴻圖道。

【13:15】反修訂《逃犯條例》風波持續，由市民發起的觀塘遊行於今日（24日）下午1時半在駿業街遊樂場起步，走往九龍灣零碳天地。遊行除了提出五大訴求外，亦關注該區安裝的智慧燈柱會否成監控工具。

下午1時15分左右，遊行人士已擠滿起點駿業街遊樂場，公園對面的駿業街亦站滿人，他們高叫口號「五大訴求、缺一不可」、「香港人加油」。

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