【逃犯條例・觀塘遊行】示威者轉到黃大仙佔龍翔道　防暴警施放催淚彈 (21:04)

【21:00】警方施放共5發催淚彈，並繼續廣播要求示威者不要再用「雷射」照射。不少示威者繼續以激光筆照射謷員。

【20:58】警方施放催淚彈。

警方表示，晚上大約8時，示威者於黃大仙龍翔道用雜物堵塞道路，部分暴力示威者掘起磚頭。現場交通嚴重阻塞，緊急服務受影響。黃大仙分區警署報案室暫停服務，警方呼籲示威者不要阻塞緊急車輛通道，以免影響警方為市民提供緊急服務。市民如有緊急事故，請致電999。警方警告示威者立即停止所有違法行為，並呼籲在場示威者立即離開。警方對示威者的一切暴力行為，予以嚴厲譴責。

【20:55】示威者一直向警員擲石塊及磚塊，警方舉黑旗，警告會施放催淚煙。

【20:54】有示威者向警察擲磚塊，但誤傷一名記者。

【20:46】警員在黃大仙沙田坳道舉藍旗，警告示威者正參與非法集會，要求他們立即離開，否則警方會使用武力。有警員取出胡椒噴劑戒備。

【20:34】大批防暴警察在黃大仙紀律部隊宿舍外築起防線戒備。

【20:24】示威者轉到黃大仙後，走出黃大仙中心對開龍翔道設置路障。有人在路旁掘磚，有人用激光筆照向黃大仙紀律部隊宿舍。

【20:13】大批示威者從彩虹站乘港鐵，到達黃大仙站後下車，沿D出口離開車站。

【20:04】封鎖觀塘道路面的警員陸續登上警車離去。

【20:00】防暴警在啟業邨對出封鎖觀塘道部分路面。彩虹站有示威者高呼「黃大仙」。

【19:55】有示威者陸續進入彩虹港鐵站，站內擠滿示威者。有示威者推門走向控制室，被駐防的數名警員持噴劑驅趕。

【19:47】一批防暴警在牛頭角道往彩虹方向前進。在德寶花園附近天橋，有市民指罵警察。

【19:44】大批示威者抵達彩虹站。

【19:24】大批防暴警沿觀塘道向九龍灣方向繼續推進。另一批防暴警在牛頭角道港鐵大樓外佈防。

截至18時32分，示威活動期間共6人送往聯合醫院，其中一男嚴重，另外四男一女穩定。

一名香港電台文字記者陳先生在下午的警民衝突混亂期間受傷。他憶述，下午4時許速龍從牛頭角警署衝出來，前往採訪期間因前面有路障擋路，嘗試跨過石壆往另一邊馬路前行時，落石壆一刻跌倒，右腳受傷並送往聯合醫院治理。陳先生經檢查後，證右膝韌帶扭傷，需要再覆診，陳先生澄清自己並非被警方或示威者行動所傷。

【19:17】大批警車在偉業街往彩虹方向駛過。

數百示威者沿牛頭角道撤退，有人表示要走到彩虹，有人沿途在天橋底塗鴉寫上口號。

【19:09】防暴警返回觀塘道，向九龍灣方向推進。

創科局回應查詢表示，智慧燈柱每支的建造成本約14萬元。

【19:07】一批防暴警在定富街一度衝上樓梯驅趕示威者。

【18:58】防暴警在觀塘道推進，拆除示威者的路障，並舉起藍旗。偉業街警方防線亦向前推進。

截至下午5時45分，示威活動期間共有兩名男傷者送院，一人情況嚴重，另一人穩定。據了解，該名嚴重傷者眼睛受傷。

【18:53】一批警員開始退到牛頭角警署外。

【18:42】一批示威者轉到觀塘道架設路障。

港鐵表示，大約5點45分，有人破壞九龍灣站出入口的鐵閘，並進入車站不肯離開，職員報警。據悉，警員乘港鐵列車到場。

【18:37】警方再發射多發催淚彈。示威者防線緩緩後退。

【18:27】偉業街示威者推進，警員再射10多發催淚彈，其後舉起橙旗警告示威者立即離開，否則開槍。

【18:14】偉業街警方推進，除施放不下10發催淚彈，亦發射數發橡膠子彈及胡椒彈。示威者則不斷掟石。

德福廣場的示威者退至九龍灣地鐵站外後開始散去，有人停留在天橋上休息。有示威者稱要前往偉業街支援。另有人在九龍灣港鐵站外塗鴉。

【18:10】偉業街示威者推進，有人從天橋上掟石，警員施放至少5發催淚彈後推進。有示威者嘗試將催淚彈掟回警察方向，亦有人用類似蒸魚碟蓋住催淚彈；另有人掟石和鐵枝。

【18:07】一批示威者沿觀塘道前進，表示要到裕民坊。

【18:00】德福示威者邊大叫「光復香港時代革命」、「825荃灣見」，一邊進入德福廣場撤退。

偉業街示威者不斷有節奏地敲擊硬物。

【17:58】有示威者向警員擲石，警方舉黑旗，警告會施放催淚煙。

【17:56】警方在偉業街防線舉起紅旗，要求示威者離開，否則會使用武力。

德福示威者大叫「A出口離開」。

【17:54】有示威者向後撤的警員擲石。德福廣場的戲院關燈，有告示稱6時後的場次取消。

【17:49】德福平台上的速龍小隊向後退。

【17:44】警方在德福平台施放催淚彈及開槍。

【17:41】德福平台的示威者向後退，零星示威者逗留，繼續指罵警員。

【17:35】偉業街一批防暴警走向牛頭角警署，多輛警車沿偉業街駛過。近大業街示威者間氣氛再緊張起來，有示威者指防暴即將再推進。

在德福廣場對開偉業街，有市民稱本來由Megabox行返德福廣場，在偉業街天橋口被阻止直接進入德福，被迫沿疑似有催淚煙氣味殘留的樓梯落樓下。有帶着小童的市民表示，在天橋時沒見到任何衝擊，質疑警方為何突施放催淚彈；另有途人抱着的女童不斷抹眼。

【17:30】德福廣場平台另一邊，有示威者在地上淋水及洗潔精，並撬起路上坑渠蓋作路障。

【17:25】一批速龍小隊持長槍在德福廣場平台出入口戒備。

【17:19】防暴警在常悅道推進，再轉入偉業街，其間懷疑有示威者投擲燃燒彈。示威者四散。另有一批速龍小隊上天橋。

【17:12】在天橋上的示威者呼籲大家進入德福廣場。

警方表示，今日大量暴力示威者於觀塘偉業街牛頭角分區警署外和常悅道堵路縱火，並向警務人員投擲磚頭，嚴重威脅市民和警務人員的人身安全。警方多次警告示威者停止違法行為但無效，因應現場情況，防暴警察已於牛頭角分區警署外施放催淚煙，使用最低武力驅散示威者。

警方呼籲在場人士及附近街道的市民立即離開，並提醒附近一帶居民留意情況，如有需要，應關好窗戶，留在室內安全地方。警方對示威者一切暴力行為，予以譴責。

【17:08】示威者在偉業街近大業街位置再築起防線，並架設三角形鐵馬陣。有人在偉業街掘磚並打碎磚頭。

偉業街往德福天橋上，有示威者在地上淋洗潔精。

【17:00】警方和示威者相關數百米距離，繼續對峙。

【16:52】偉業街警員射出海綿彈，並在偉業街和啟褔道交界設防線。

常悅道防暴警察突然衝前，防線已推到宏開道交界，另有防暴警察正前往宏開道。

【16:45】速龍小隊在偉業街連續連開多槍胡椒球槍。警方一邊推進，一邊繼續施放多枚催淚彈。

有防暴警察從零碳天地推進到常悅道，並沿常悅道不停推進。

【16:42】警方在偉業街施放催淚彈，之後繼續舉起黑旗。

常悅道示威者正在撤退，有人催促他們加快腳步。

【16:39】大批防暴警察及速龍小隊沿偉業街推進，其間不時舉槍指向示威者方向。有示威者被警員制服，有人在馬路上點火及向警方掟雜物。之後警員不停驅趕記者。

【16:36】偉業街有速龍小隊成員一度以水平角度向示威者舉槍，其後本報記者面前開一槍，懷疑射出橡膠子彈或海綿彈。其後有警員叫記者如非想包庇示威者便行開。

【16:31】警方在牛頭角警署外舉紅旗，警告示威者「停止衝擊，否則使用武力」，警方防線隨即後退。

十數名防暴警察在宏照道面向常悅道戒備。

【16:29】大批防暴警察抵達常悅道。示威者大叫，前、左及右面也有防暴警察，隨即沿常悅道往觀塘道方向走。

牛頭角警署外再有人向警察防線掟雜物，警員隨即衝前，並拿出疑似噴劑的物體。

【16:23】常悅道有示威者表示，有傳媒拍得牛頭角警署內「有briefing」，認為警察隨時會到場，他們只可多留一會。

【16:17】再有大批警員在牛頭角警署外戒備。有人以激光照向警員；示威者不斷高呼「黑社會」。宏照道輔警總部有大批防暴警察步出。

常悅道示威者繼續嘗試拆除燈柱，有人稱在燈柱內發現lan線，反問「普通燈柱」內怎會有lan線，叫其他人思考。

【16:09】牛頭角警署外警方用擴音器警告，勿再用石頭丟向警方。警方被丟物件後，一名持長槍警員一度向兩邊左右巡邏，挑起示威者情緒，該名警員之後又回到警方防線內。現場愈來愈多速龍小隊成員，其中有警員手持胡椒球槍。

立法會議員區諾軒到場與警方溝通，一名蒙面速龍小隊成員稱不希望外界常說「警察煽動」衝突。

常悅道燈柱倒下後，示威者大叫 「Right for freedom！Stand with Hong Kong！」示威者鋸及拉倒燈柱耗時約半小時。

【16:02】牛頭角警察外有人向警方防線掉雜物。常悅道有智慧燈柱被拉倒。

【15:57】牛頭角警察外仍有大批防暴警察及示威者，但現場氣氛相對平和，警方防線較鬆懈。有市民不停叫警員返回警署內「歎冷氣」。

【15:49】牛頭角警署外有示威者用擴音器重覆表示，「前面冇號碼嘅防暴警聽住，你哋而家非法集結，一切後果自負」。

【15:40】偉業街有市民在工廠大廈平台上觀看事情發展。示威者在馬路再設多一重路障。

常悅道示威者試圖用繩拉倒燈柱無果。

九龍灣Megabox大部分商舖如常運作，有示威者在商場內叫口號。

【15:31】常悅道有示威者表示要「鋸燈柱中間」，燈柱可能會塌下，呼籲記者小心。

有市民在警方防線前的馬路上跳唱多啦A夢主題曲，並加入「係毅進仔」的歌詞，未見警員有回應。在場市民大叫「黑警還眼」。

【15:29】牛頭角警署外數十名防暴警員上前增援。警方沿偉業街向德福廣場方向推進後不足一分鐘又退後。

【15:23】偉業街示威者在大型路障後，不斷有節奏地敲打物件提振士氣，有人大叫「後果自負」。

示威者在常悅道同時拆開多條燈柱。

【15:12】警方防線目前在偉業街和兆業街交界。仍有大批示威者在牛頭角警署外偉業街聚集，並有有節奏地敲打物件，一邊大叫口號。

在常悅道燈柱寫上「不要監控」、年約15歲的Peter（化名）說，他只負責塗鴉，並沒有參與實質破壞。他又說，不肯定示威者是否真的為燈柱造成實質的破壞，但「大家都係做到嘅就盡做」。

【15:09】在遊行終點零碳天地，遊行發起人劉頴匡說，知道怎麼走的市民可按不反對通知書離開；不知道怎樣走的人，稍後可一起過去九龍灣站問問。零碳天地現時平靜，很多市民坐在路旁休息。

【15:09】警員突然向前衝向示威者，與示威者的距離由逾百米縮至數十米，示威者不斷向警員叫囂，大叫「黑社會、毅進仔」。

【15:06】有示威者在常悅道拆開燈柱，拆開零件後又裝回，然後在燈柱塗鴉。

【15:01】防暴警察退入警署，換了一批穿藍色制服的警員佈防。

【14:57】有警員在警署2樓設橙色膠板，並在膠板後戒備。現場防線由兆業街退至大業街。警員都沒有掛委任證。

【14:49】陳小姐（化名）和家人都是在示威中企後排支援的人。她說，自己是第一批換新智能身分證的人，所以已用錫紙包着自己的身分證數個月。她又說，不能擔心太多，又以早前地鐵車廂內閉路電視駁到警總為例，「要監控實監控到，仲出到就出嚟」。

她又指出，客觀而言，智能燈柱此等新科技並沒有問題，有問題的是使用它的人會如何運用資料，「不信任的並不是那條柱，而是政府」。

【14:45】大批市民在牛頭角警署數十米外聚集，並用竹、水馬、鐵馬等築起路障；在場的人大叫「香港警察知法犯法」和「黑警還眼」；現場聚集的市民有逾千人。現場佈防警員當中，有人手持藍旗和長槍。

【14:42】偉業街常怡道交界，近牛頭角警署，有人用水馬、長木條及竹設路障。

【14:36】大批防暴警及速龍小隊在牛頭角警署外佈防，驅趕在警署附近逗留的零星示威者，一批示威者離遠與警方對峙。

【14:24】 零碳天地人流慢慢散去。

【14:17】升中三的14歲「七仔」住東區，今天在港鐵未停駛時特意和友人搭港鐵到觀塘，吃飯後再一起遊行。他說，每個遊行都好重要，都是向政府表達香港人的訴求，所以一定要出席。他又稱，家人知他來遊行，也表示反對，但他堅持，最後說服家人。他續稱，沒特別保護自己，只戴口罩，低下頭。他說，要是有人「衝」，他不會跟。

【14:15】 部分遊行人士抵終點後慢慢離開，大部分人仍聚在零碳天地。

【14:10】隊頭現進入終點「零碳天地」。

【13:45】遊行隊伍走到海濱道變電站，有遊行人士叫行慢一點，遊行隊伍停了。之後隊頭再繼續行，轉入順業街。

【13:32】遊行隊伍現由駿業街走到偉業街交界，再到海濱道時，有人在街上擺放figure公仔，隊頭因而有部分人停了下來。

【13:24】住在觀塘的街坊豬媽和升3年級，8歲的豬豬今天參加觀塘遊行。豬豬說，是自己要求媽媽帶她出來的，又解釋：「（哥哥姐姐點解嬲）係因為政府做咗香港人唔鍾意嘅事，希望政府能夠回應香港人。」她又說，覺得好熱，有點想回家，但會堅持下去。

在觀塘遊行終點附近的商場Megabox，今日午後人流疏落冷清。Megabox一間護膚品店店員李小姐說，商場周六人流主要靠一家大小家庭客，但今日附近有遊行加上港鐵暫停服務，對商場人流影響大，目測商場人流是往常周六人流的三分一，生意亦相應受到影響。

有按摩椅店男店員表示，港鐵站至Megabox的穿梭巴因應公眾活動已於下午1時暫停，加上會有道路擠塞，私家車難駛進來，預計今日商場下午的人流將進一步減少，暫未收到會提早關門的指示。

有行李箱店女售貨員說，平時周六Megabox人流旺，今日人流少一半有多，自己店舖至今午後仍「未開過單」，相信除了因為附近有遊行市民避免前來，港鐵停駛亦令市民難前往Megabox。女售貨員說，今個暑假的銷情較以往暑假跌八成，「出面搞到咁，宜家個個邊有心情消費啊？本身呢個場都唔係旺㗎啦！搞一搞仲靜！」

【13:20】遊行隊伍緩慢由駿業街往鴻圖道前進，其後走出鴻圖道。

【13:15】反修訂《逃犯條例》風波持續，由市民發起的觀塘遊行於今日（24日）下午1時半在駿業街遊樂場起步，走往九龍灣零碳天地。遊行除了提出五大訴求外，亦關注該區安裝的智慧燈柱會否成監控工具。

下午1時15分左右，遊行人士已擠滿起點駿業街遊樂場，公園對面的駿業街亦站滿人，他們高叫口號「五大訴求、缺一不可」、「香港人加油」。

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