【逃犯條例・觀塘遊行】常悅道示威者拉倒智慧燈柱　牛頭角警署外警民對峙 (16:29)

牛頭角警署外再有人向警察防線掟石，警員隨即衝前。

【16:23】常悅道有示威者表示，有傳媒拍得牛頭角警署內「有briefing」，認為警察隨時會到場，他們只可多留一會。

【16:17】再有大批警員在牛頭角警署外戒備。有人以激光照向警員；示威者不斷高呼「黑社會」。宏照道輔警總部有大批防暴警察步出。

常悅道示威者繼續嘗試拆除燈柱，有人稱在燈柱內發現lan線，反問「普通燈柱」內怎會有lan線，叫其他人思考。

【16:09】牛頭角警署外警方用擴音器警告，勿再用石頭丟向警方。警方被丟物件後，一名持長槍警員一度向兩邊左右巡邏，挑起示威者情緒，該名警員之後又回到警方防線內。現場愈來愈多速龍小隊成員，其中有警員手持胡椒球槍。

立法會議員區諾軒到場與警方溝通，一名蒙面速龍小隊成員稱不希望外界常說「警察煽動」衝突。

常悅道燈柱倒下後，示威者大叫 「Right for freedom！Stand with Hong Kong！」示威者鋸及拉倒燈柱耗時約半小時。

【16:02】牛頭角警察外有人向警方防線掉雜物。常悅道有智慧燈柱被拉倒。

【15:57】牛頭角警察外仍有大批防暴警察及示威者，但現場氣氛相對平和，警方防線較鬆懈。有市民不停叫警員返回警署內「歎冷氣」。

【15:49】牛頭角警署外有示威者用擴音器重覆表示，「前面冇號碼嘅防暴警聽住，你哋而家非法集結，一切後果自負」。

【15:40】偉業街有市民在工廠大廈平台上觀看事情發展。示威者在馬路再設多一重路障。

常悅道示威者試圖用繩拉倒燈柱無果。

九龍灣Megabox大部分商舖如常運作，有示威者在商場內叫口號。

【15:31】常悅道有示威者表示要「鋸燈柱中間」，燈柱可能會塌下，呼籲記者小心。

有市民在警方防線前的馬路上跳唱多啦A夢主題曲，並加入「係毅進仔」的歌詞，未見警員有回應。在場市民大叫「黑警還眼」。

【15:29】牛頭角警署外數十名防暴警員上前增援。警方沿偉業街向德福廣場方向推進後不足一分鐘又退後。

【15:23】偉業街示威者在大型路障後，不斷有節奏地敲打物件提振士氣，有人大叫「後果自負」。

示威者在常悅道同時拆開多條燈柱。

【15:12】警方防線目前在偉業街和兆業街交界。仍有大批示威者在牛頭角警署外偉業街聚集，並有有節奏地敲打物件，一邊大叫口號。

在常悅道燈柱寫上「不要監控」、年約15歲的Peter（化名）說，他只負責塗鴉，並沒有參與實質破壞。他又說，不肯定示威者是否真的為燈柱造成實質的破壞，但「大家都係做到嘅就盡做」。

【15:09】在遊行終點零碳天地，遊行發起人劉頴匡說，知道怎麼走的市民可按不反對通知書離開；不知道怎樣走的人，稍後可一起過去九龍灣站問問。零碳天地現時平靜，很多市民坐在路旁休息。

【15:09】警員突然向前衝向示威者，與示威者的距離由逾百米縮至數十米，示威者不斷向警員叫囂，大叫「黑社會、毅進仔」。

【15:06】有示威者在常悅道拆開燈柱，拆開零件後又裝回，然後在燈柱塗鴉。

【15:01】防暴警察退入警署，換了一批穿藍色制服的警員佈防。

【14:57】有警員在警署2樓設橙色膠板，並在膠板後戒備。現場防線由兆業街退至大業街。警員都沒有掛委任證。

【14:49】陳小姐（化名）和家人都是在示威中企後排支援的人。她說，自己是第一批換新智能身分證的人，所以已用錫紙包着自己的身分證數個月。她又說，不能擔心太多，又以早前地鐵車廂內閉路電視駁到警總為例，「要監控實監控到，仲出到就出嚟」。

她又指出，客觀而言，智能燈柱此等新科技並沒有問題，有問題的是使用它的人會如何運用資料，「不信任的並不是那條柱，而是政府」。

【14:45】大批市民在牛頭角警署數十米外聚集，並用竹、水馬、鐵馬等築起路障；在場的人大叫「香港警察知法犯法」和「黑警還眼」；現場聚集的市民有逾千人。現場佈防警員當中，有人手持藍旗和長槍。

【14:42】偉業街常怡道交界，近牛頭角警署，有人用水馬、長木條及竹設路障。

【14:36】大批防暴警及速龍小隊在牛頭角警署外佈防，驅趕在警署附近逗留的零星示威者，一批示威者離遠與警方對峙。

【14:24】 零碳天地人流慢慢散去。

【14:17】升中三的14歲「七仔」住東區，今天在港鐵未停駛時特意和友人搭港鐵到觀塘，吃飯後再一起遊行。他說，每個遊行都好重要，都是向政府表達香港人的訴求，所以一定要出席。他又稱，家人知他來遊行，也表示反對，但他堅持，最後說服家人。他續稱，沒特別保護自己，只戴口罩，低下頭。他說，要是有人「衝」，他不會跟。

【14:15】 部分遊行人士抵終點後慢慢離開，大部分人仍聚在零碳天地。

【14:10】隊頭現進入終點「零碳天地」。

【13:45】遊行隊伍走到海濱道變電站，有遊行人士叫行慢一點，遊行隊伍停了。之後隊頭再繼續行，轉入順業街。

【13:32】遊行隊伍現由駿業街走到偉業街交界，再到海濱道時，有人在街上擺放figure公仔，隊頭因而有部分人停了下來。

【13:24】住在觀塘的街坊豬媽和升3年級，8歲的豬豬今天參加觀塘遊行。豬豬說，是自己要求媽媽帶她出來的，又解釋：「（哥哥姐姐點解嬲）係因為政府做咗香港人唔鍾意嘅事，希望政府能夠回應香港人。」她又說，覺得好熱，有點想回家，但會堅持下去。

在觀塘遊行終點附近的商場Megabox，今日午後人流疏落冷清。Megabox一間護膚品店店員李小姐說，商場周六人流主要靠一家大小家庭客，但今日附近有遊行加上港鐵暫停服務，對商場人流影響大，目測商場人流是往常周六人流的三分一，生意亦相應受到影響。

有按摩椅店男店員表示，港鐵站至Megabox的穿梭巴因應公眾活動已於下午1時暫停，加上會有道路擠塞，私家車難駛進來，預計今日商場下午的人流將進一步減少，暫未收到會提早關門的指示。

有行李箱店女售貨員說，平時周六Megabox人流旺，今日人流少一半有多，自己店舖至今午後仍「未開過單」，相信除了因為附近有遊行市民避免前來，港鐵停駛亦令市民難前往Megabox。女售貨員說，今個暑假的銷情較以往暑假跌八成，「出面搞到咁，宜家個個邊有心情消費啊？本身呢個場都唔係旺㗎啦！搞一搞仲靜！」

【13:20】遊行隊伍緩慢由駿業街往鴻圖道前進，其後走出鴻圖道。

【13:15】反修訂《逃犯條例》風波持續，由市民發起的觀塘遊行於今日（24日）下午1時半在駿業街遊樂場起步，走往九龍灣零碳天地。遊行除了提出五大訴求外，亦關注該區安裝的智慧燈柱會否成監控工具。

下午1時15分左右，遊行人士已擠滿起點駿業街遊樂場，公園對面的駿業街亦站滿人，他們高叫口號「五大訴求、缺一不可」、「香港人加油」。

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