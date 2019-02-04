【逃犯條例】網傳醫管局「處理被警方拘留病人」小錦囊　醫生組織︰正尋求法律意見 (17:10)

公開信指出，醫護人員有責任確保扣留人士受到人道對待和得到適切的治療，而若醫護人員在處理扣留者時，因履行其職責而被指犯上阻差辦公或妨礙司法公正等「刑事責任」，必須有足夠理據證明其意圖，亦要顧及當時被拘留病人的臨牀需要，而不是簡單指出有關行為的可能後果便能入罪。

信中又表示，警方「發給被羈留人士或接受警方調查人士的通知書」清楚列明，被扣留者在不會對調查工作或司法程序，造成很可能出現的不合理延誤或阻礙的情況下，可以與律師及一名親友聯絡；而是否「對調查工作或司法程序造成很可能出現的不合理延誤或阻礙」，除警方單方面說法外，也要考慮客觀因素。

公開信又質疑「小錦囊」是否給前線醫護人員的正式法律指引，以及當中的法律根據；而事前當局有否和警方作出足夠溝通；能否肯定沒有斷章取義或刻意誤導。信中又要求當局就「小錦囊」的內容作出交代，並主動提供更清晰的法律指引，又建議開設互動平台，解答前線在有關方面的法律疑問。

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