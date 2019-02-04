【逃犯條例・觀塘遊行】港鐵關閉觀塘線部分車站　劉頴匡：令東九龍困獸鬥 (12:10)

劉頴匡接受本報查詢時表示，對於港鐵在遊行前宣布封站，他認為有關安排明顯是打壓市民遊行集會的自由。他並不緊張影響參與人數，因有意參加者可沿路面交通前來，或乘搭至彩虹站再步行至起點。他反而最關注遊行完畢時，參加者如何散去，「參加者無可避免逼出路面，到時又遇着放工人潮，屆時政府是否又打算封商場？這樣會造成東九龍困獸鬥」。

劉頴匡另發出聲明，譴責港鐵阻撓市民出席合法遊行，並影響正常在東九龍上班的市民，要求警方和運輸署立即安排遊行結束後的疏散路線，同時呼籲市民提早前往遊行起點集合，他們可考慮乘搭巴士或從彩虹站步行前往，市民亦必須注意安全，保護自己。

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