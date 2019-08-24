【逃犯條例・觀塘遊行・短片】觀塘站A出口警察清場後落閘 (13:58)

【13:58】警員收隊離開觀塘站，市民在站外踢閘抗議。觀塘站內只剩保安人員在場。

【13:55】觀塘站A出口已在警員清場後成功關閘，在場市民在閘外指罵警員「黑社會」、「毅進仔」。警員手持圓盾，有市民以激光照射，粗言指罵。

【13:50】大批警員出現觀塘站。

【13:40】觀塘站市民高呼「只准白衫斬人，不准市民搭車」抗議封站。

【13:30】現場市民包圍港鐵職員，要求觀塘站站長交代，站長林國淦最終走到A出口回應市民質詢。他表示，真的不知道何時開站，而港鐵今日無安排接駁巴士。

【12:59】觀塘站A出口有4人在閘下席地而坐，抗議封站，要求港鐵高層交代。其他市民亦鼓譟，斥責港鐵是政府「幫兇」。

【12:44】港鐵早上10時許宣布12時起暫停東九龍多個港鐵站的列車服務。居住藍田的黎太本計劃今午帶3歲孫兒到將軍澳一個商場的兒童遊樂天地，現只能改變計劃，轉搭小巴到Megabox與孫兒逛商場。至於是否支持港鐵封站，黎太稱小市民人微言輕，最重要是政府回應市民訴求，才能平息社會紛爭。

乘巴士到Megabox的市民黃先生則持相反意見，「支持嚟梗有遊行港鐵都封站，因為啲人去港鐵站搞破壞，我支持關站！」黃先生說香港交通方便，即使港鐵停服務，市民亦可選用其他交通工具。

在九龍灣任服務業的李小姐則批評港鐵暫停列車服務來得太突然，可能令市民失預算，稱自己家住屯門，上下班需乘搭港鐵，仍未想到今晚該如何回家。她批評說，若日後每逢有遊行就停港鐵，很影響市民生活及上下班，認為應改為有限度服務而非一刀切停服務。

在Megabox上班的陳先生認為，港鐵未恐先慌和反應過度「乜都未發生宜家就閂門，啲人想走都走唔到，反而焗住啲人係同一個地方，危險性同樣存在」。

【12:15】觀塘線彩虹站至調景嶺站之間的列車服務中午12時起暫停，九龍灣至藍田站之間各車站暫時關閉。在觀塘站，現場有市民指罵港鐵職員，表示手機收不到相關信息，不知道觀塘站關站。有市民說，「我要搭地鐵啊」、「我要返工啊」，亦有人要求提供接駁巴士。

【12:00】有市民發起今午1時於觀塘區遊行，對於港鐵提早於中午12時暫停觀塘線多個站的列車服務，並提早關閉多個車站，被質疑企圖阻撓市民出席遊行。觀塘遊行申請人劉頴匡發聲明，強烈譴責港鐵阻撓市民出席合法遊行示威活動，並影響正常在東九龍上班的市民。

港鐵表示，經檢討過去數星期公眾活動的情況，並進行仔細的風險評估，在與警方及運輸署商討後，考慮到同事、乘客及鐵路設施的安全，決定暫時停止相關路段的鐵路服務，並關閉部分車站；又稱如有不便，敬請乘客諒解；提醒乘客如欲前往相關地區，請預早計劃行程，並考慮使用其他交通工具。

【10:47】港鐵表示，因應觀塘區今日（24日）有公眾活動舉行，為審慎起見，觀塘線列車服務將作出調整，以保障乘客及員工的安全。有關安排由今天中午12時起實施，直至另行通知：

觀塘線黃埔站至彩虹站之間，維持正常列車服務。

觀塘線彩虹站至調景嶺站之間，列車服務暫停。

觀塘線九龍灣至藍田站之間各車站，將暫時關閉。

港鐵提醒乘客預早計劃行程及使用其他交通工具。

根據《香港鐵路條例》第9條規定，港鐵在專營期內任何時間，均須按照條例及營運協議維持妥善而有效率的服務；而第15條列明在專營權下的失責行為，包括港鐵在重大程度上沒有履行在營運協議下的某項義務，而導致或相當可能會導致出現嚴重服務停頓。

反修訂《逃犯條例》風波持續，由市民發起的觀塘遊行於今日下午1時半在駿業街遊樂場起步，走往九龍灣零碳天地。遊行除了提出五大訴求外，亦關注該區安裝的智慧燈柱會否成監控工具。

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