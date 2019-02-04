【逃犯條例・觀塘遊行・短片】港鐵車務總監劉天成：為安全封站經審慎考慮 (20:38)

劉天成在信中稱，近日因社會上的爭議，多次公眾活動或集會後於港鐵站及列車內發生衝突，甚至暴力及惡意破壞事件。這是港鐵公司運作40年來經歷過的最大挑戰。

劉天成稱，今次因為社會政治議題而引發在鐵路發生的事件，本質不是鐵路服務安排，所以港鐵人員面對前所未見的挑戰和艱難。在此困難的時刻，必須按最重要及基本的原則，就是盡力保障乘客、員工及維護鐵路安全營運。

他說，港鐵明白今日觀塘線的特別車務安排對一些乘客造成不便，由於情況特殊，希望大家諒解。他說，港鐵檢視過去數星期公眾活動所發生的種種情況，與運輸及房屋局、運輸署及警方商討後，考慮到同事、乘客及鐵路設施的安全，決定暫時停止在活動路段的鐵路服務，並關閉部分車站。他說，為完全確保車站內所有人的安全決定關閉個別車站，這是經過審慎考慮、不得已的決定。

劉天成又說，歡迎社會各界人士能提出更好的方法，港鐵必定會認真考慮。

【20:00】港鐵今日在觀塘遊行前宣布彩虹站至調景嶺站之間列車服務暫停，做法被質疑違反《香港鐵路條例》等。運輸及房屋局回覆本報查詢表示，《香港鐵路條例》及政府與港鐵公司簽署的《營運協議》均訂明港鐵須維持妥善而有效率的鐵路服務，但港鐵提供鐵路服務的大前提是鐵路須能安全運作。

發言人說，港鐵因應最近有市民多次故意破壞車站內設施，影響車務正常運作，以及滋擾其他乘客的情況，因此與運房局、運輸署及警務處重新作出全面檢視及仔細的風險評估，政府部門及港鐵均認為今天在觀塘一帶的公眾活動有很大可能對乘客、員工及部分車站設施構成危險，為保障鐵路安全，政府部門同意港鐵主動採取措施，關閉部分車站，以保障乘客及員工安全，以至防止車站設施被破壞。因應港鐵的臨時安排，運輸署已要求巴士公司加強服務接載乘客。

發言人指出，由於有關安排非因港鐵的人為錯誤或機件故障構成，港鐵不需根據服務表現安排作出罰款。

至於未來應對遊行的安排，發言人稱，政府部門及港鐵日後仍會繼續以安全為大前提，不時檢討並採取合適的車務安排。局方又重申，鐵路設施雖由港鐵營運及管理，如有需要，警方絕對有權在鐵路設施執法。

【19:05】網上流傳一幅在彩虹站的照片，顯示有警員在列車內。港鐵承認，今日觀塘線彩虹至調景嶺站暫停列車服務期間，曾安排列車接載警員。港鐵稱，由於有人破壞九龍灣站出入口的鐵閘，並進入車站不肯離開，職員報警要求警員到場處理，因當時路面不許可，警察無法到達九龍灣站，故安排警員乘搭列車到該站。

【17:46】港鐵昨晚（23日）獲高院批出臨時禁制令，在取得新的蓋章文件後，有關禁制令預計下午6時15分起，陸續在全線各車站張貼，會貼在近閘機位置。【港鐵禁制令法庭印鑑串錯字】

【14:45】港鐵觀塘線改以彩虹為終站，到站後全部乘客需要下車離開，站內不斷播放車務狀況消息，稱「為謹慎起見」暫停部分服務，以確保乘客及職員安全。下午近2時，大批乘客在彩虹站出閘，秩序大致良好，未見有乘客鼓譟。位處港鐵站附近的坪石邨對開一個的士站大排長龍，有候車乘客自發與其他前往相同地區的人「共享」的士。港鐵站對開、連接觀塘道以至龍翔道的一段清水灣道路面車多，但無嚴重擠塞。

等候的士的蔡先生本身打算前往觀塘工作，因港鐵暫停所以需要轉乘的士。他認為港鐵本應服務香港市民，但現在「因為《人民日報》一兩句就跪低」，所以認為封站事件責任在於港鐵。他又說，現時港鐵封站，遊行人士比以往更難離開，如再爆發警民衝突，「除非（警方）打算拉晒佢哋」，否則會令警方更難清場。

乘搭地鐵的陳小姐認為港鐵安排「阻住市民」，因為遊行而封站停駛並無必要。她表示港鐵安排其實對遊行人士影響不大，「要去都實去到，大家要表達意見唔會因為無咗地鐵而去唔到嗰個地方」。她認為港鐵「多多少少」有被政府施壓，但市民未必會接受港鐵今次做法。

【14:09】觀塘站閘外市民逐漸散去。

【13:58】警員收隊離開觀塘站，市民在站外踢閘抗議。觀塘站內只剩保安人員在場。

【13:55】觀塘站A出口已在警員清場後成功關閘，在場市民在閘外指罵警員「黑社會」、「毅進仔」。警員手持圓盾，有市民以激光照射，粗言指罵。

【13:50】大批警員出現觀塘站。

【13:40】觀塘站市民高呼「只准白衫斬人，不准市民搭車」抗議封站。

【13:30】現場市民包圍港鐵職員，要求觀塘站站長交代，站長林國淦最終走到A出口回應市民質詢。他表示，真的不知道何時開站，而港鐵今日無安排接駁巴士。

【12:59】觀塘站A出口有4人在閘下席地而坐，抗議封站，要求港鐵高層交代。其他市民亦鼓譟，斥責港鐵是政府「幫兇」。

【12:44】港鐵早上10時許宣布12時起暫停東九龍多個港鐵站的列車服務。居住藍田的黎太本計劃今午帶3歲孫兒到將軍澳一個商場的兒童遊樂天地，現只能改變計劃，轉搭小巴到Megabox與孫兒逛商場。至於是否支持港鐵封站，黎太稱小市民人微言輕，最重要是政府回應市民訴求，才能平息社會紛爭。

乘巴士到Megabox的市民黃先生則持相反意見，「支持嚟梗有遊行港鐵都封站，因為啲人去港鐵站搞破壞，我支持關站！」黃先生說香港交通方便，即使港鐵停服務，市民亦可選用其他交通工具。

在九龍灣任服務業的李小姐則批評港鐵暫停列車服務來得太突然，可能令市民失預算，稱自己家住屯門，上下班需乘搭港鐵，仍未想到今晚該如何回家。她批評說，若日後每逢有遊行就停港鐵，很影響市民生活及上下班，認為應改為有限度服務而非一刀切停服務。

在Megabox上班的陳先生認為，港鐵未恐先慌和反應過度「乜都未發生宜家就閂門，啲人想走都走唔到，反而焗住啲人係同一個地方，危險性同樣存在」。

【12:15】觀塘線彩虹站至調景嶺站之間的列車服務中午12時起暫停，九龍灣至藍田站之間各車站暫時關閉。在觀塘站，現場有市民指罵港鐵職員，表示手機收不到相關信息，不知道觀塘站關站。有市民說，「我要搭地鐵啊」、「我要返工啊」，亦有人要求提供接駁巴士。

【12:00】有市民發起今午1時於觀塘區遊行，對於港鐵提早於中午12時暫停觀塘線多個站的列車服務，並提早關閉多個車站，被質疑企圖阻撓市民出席遊行。觀塘遊行申請人劉頴匡發聲明，強烈譴責港鐵阻撓市民出席合法遊行示威活動，並影響正常在東九龍上班的市民。

港鐵表示，經檢討過去數星期公眾活動的情況，並進行仔細的風險評估，在與警方及運輸署商討後，考慮到同事、乘客及鐵路設施的安全，決定暫時停止相關路段的鐵路服務，並關閉部分車站；又稱如有不便，敬請乘客諒解；提醒乘客如欲前往相關地區，請預早計劃行程，並考慮使用其他交通工具。

【10:47】港鐵表示，因應觀塘區今日（24日）有公眾活動舉行，為審慎起見，觀塘線列車服務將作出調整，以保障乘客及員工的安全。有關安排由今天中午12時起實施，直至另行通知：

觀塘線黃埔站至彩虹站之間，維持正常列車服務。

觀塘線彩虹站至調景嶺站之間，列車服務暫停。

觀塘線九龍灣至藍田站之間各車站，將暫時關閉。

港鐵提醒乘客預早計劃行程及使用其他交通工具。

根據《香港鐵路條例》第9條規定，港鐵在專營期內任何時間，均須按照條例及營運協議維持妥善而有效率的服務；而第15條列明在專營權下的失責行為，包括港鐵在重大程度上沒有履行在營運協議下的某項義務，而導致或相當可能會導致出現嚴重服務停頓。

反修訂《逃犯條例》風波持續，由市民發起的觀塘遊行於今日下午1時半在駿業街遊樂場起步，走往九龍灣零碳天地。遊行除了提出五大訴求外，亦關注該區安裝的智慧燈柱會否成監控工具。

相關報道︰

禁制令法庭印鑑串錯字變「HIGHT COURT」 港鐵：取新蓋章文件再張貼

觀塘遊行・不斷更新

港鐵關閉觀塘線部分車站 劉頴匡：令東九龍困獸鬥

港鐵全線獲禁令 停運關站或不先通知