【逃犯條例・觀塘遊行】不滿港鐵關站　市民︰我要返工 (12:16)

【12:00】有市民發起今午1時於觀塘區遊行，對於港鐵公布提早於中午12時使暫停觀塘線多個站的列車服務，並提早關閉車站，備受關注，並質疑企圖阻撓市民出席遊行。觀塘遊行申請人劉頴匡發聲明，強烈譴責港鐵阻撓市民出席合法遊行示威活動，並影響正常在東九龍上班的市民。

港鐵表示，經檢討過去數星期公眾活動的情況，並進行仔細的風險評估，在與警方及運輸署商討後，考慮到同事、乘客及鐵路設施的安全，決定暫時停止相關路段的鐵路服務，並關閉部分車站；又稱如有不便，敬請乘客諒解；提醒乘客如欲前往相關地區，請預早計劃行程，並考慮使用其他交通工具。

【10:47】港鐵表示，因應觀塘區今日（24日）有公眾活動舉行，為審慎起見，觀塘線列車服務將作出調整，以保障乘客及員工的安全。有關安排由今天中午12時起實施，直至另行通知：

觀塘線黃埔站至彩虹站之間，維持正常列車服務。

觀塘線彩虹站至調景嶺站之間，列車服務暫停。

觀塘線九龍灣至藍田站之間各車站，將暫時關閉。

港鐵提醒乘客預早計劃行程及使用其他交通工具。

根據《香港鐵路條例》第9條規定，港鐵在專營期內任何時間，均須按照條例及營運協議維持妥善而有效率的服務；而第15條列明在專營權下的失責行為，包括港鐵在重大程度上沒有履行在營運協議下的某項義務，而導致或相當可能會導致出現嚴重服務停頓。

反修訂《逃犯條例》風波持續，由市民發起的觀塘遊行於今日下午1時半在駿業街遊樂場起步，走往九龍灣零碳天地。遊行除了提出五大訴求外，亦關注該區安裝的智慧燈柱會否成監控工具。