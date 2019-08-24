【逃犯條例】會否處罰罷課學生　楊潤雄：交學校處理　料「教多於罰」 (10:11)

相關報道：大專罷課兩周 百中學有學生籌備 9月2日起 9．13未回應五大訴求或升級

楊潤雄表示，開學後教育局會查問各學校的罷課規模，了解有否影響日常教學運作，是否需要教育局幫忙，但強調不會秋後算帳，向學校蒐集罷課學生的名單。被問到罷課能否對政府施壓，楊潤雄稱，正如現時很多人上街，對政府或多或少都有壓力，若學生罷課，政府「壓力一定多啲」，但認為這不至於改變政府對一些原則性問題的立場。

對於有指未成年學生被利用參與大規模政治活動，楊潤雄表示，他對年輕人有信心，相信大部分都經過思考，不過他們是否已掌握最新及完全真實的資訊，他對此表擔心。

逃犯條例 相關報道：

【觀塘遊行】港鐵彩虹至調景嶺站中午起暫停服務 九龍灣至藍田站關閉

網民發起「和你塞」行動 旅客今早提早到機場

陳帆警告：干擾使用機場涉違禁令

60公里香港之路 牽手上山下海