【逃犯條例】會否處罰罷課學生　楊潤雄：交學校處理　料「教多於罰」 (10:11)

大專院校及中學的學生醞釀9月開學後罷課，教育局局長楊潤雄今早（24日）出席港台節目重申，學校並非表達政治訴求的地方，會影響課程進度及製造學生之間分化及對立。至於會否處罰罷課學生，楊潤雄稱，會交由各學校處理，但認為校方會用「教」多於「罰」的方法，例如會以輔導方式，幫助學生了解有否對他人影響較小的方法可表達訴求。
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楊潤雄表示，開學後教育局會查問各學校的罷課規模，了解有否影響日常教學運作，是否需要教育局幫忙，但強調不會秋後算帳，向學校蒐集罷課學生的名單。被問到罷課能否對政府施壓，楊潤雄稱，正如現時很多人上街，對政府或多或少都有壓力，若學生罷課，政府「壓力一定多啲」，但認為這不至於改變政府對一些原則性問題的立場。
對於有指未成年學生被利用參與大規模政治活動，楊潤雄表示，他對年輕人有信心，相信大部分都經過思考，不過他們是否已掌握最新及完全真實的資訊，他對此表擔心。
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