fb專頁：英領館職員鄭文傑已獲釋回港　深圳公安︰他對違法供認不諱 (15:20)

【14:40】英國外交部發言人發表簡短聲明，對鄭文傑獲釋表示歡迎，稱很高興他能與家人團聚，將繼續為他及家屬提供支援，又說基於鄭文傑及其家人希望有私人空間，促請尊重其私隱。

【13:55】深圳羅湖公安今日在微博發文表示，鄭文傑違反《中華人民共和國治安管理處罰法》，被深圳羅湖公安機關處以行政拘留15日處罰。今日其行政拘留期滿，已如期釋放。公安機關依法保障了鄭文傑在行政拘留期間的各項合法權益。鄭文傑對其違法事實供認不諱。

【10:07】英國駐港總領事館職員Simon Cheng（譯音鄭文傑）本月8日由深圳乘高鐵返港，其間與家人失去聯絡，其後確認遭內地行政拘留15日。昨日（23日）是鄭文傑被扣查滿15日。名為「釋放Simon Cheng」的facebook專頁今早（24日）發帖文，稱鄭文傑已回港，家人希望他能先休息，暫不接受採訪。

帖文稱︰「Simon已回港，感謝大家關心！Simon和家人均希望先休息安頓一下，暫時不接受採訪，請各位記者朋友先給他們一點空間，我們稍後會再作詳細說明。」

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