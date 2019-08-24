【逃犯條例】網民發起「和你塞」行動　旅客今早提早到機場 (08:46)

相關報道︰機場禁制令延長 網民籲今早「和你塞」

前往台北旅行的李先生稱，今日提早出門，約7時到達機場，青馬大橋交通頗暢順，接近一號客運大樓時則見到較多人多車，他表示經過昨晚手牽手築成人鏈的行動，理解及支持今早的「和你塞」行動，「寧願早少少出門口都冇乜所謂」。

參加旅行團前往山東的徐先生，今早與太太提早一個多小時出門，他指路面交通只有輕微堵塞，旅行團職員亦提醒團友提早3至4個小時到達機場。

黃小姐乘坐中午12時前往日本的航班，今早6時已出門，未到8時已抵達機場，交通亦大致暢順。黃小姐過往未遇過堵塞機場的情况，認為「和你塞」行動為旅客帶來不便，「影響大圍可能真係唔係咁好 」。

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網民呼籲今早7時起一齊入機場，稱為被無理解僱的機師、空中服務員、地勤及機管局員工打氣，呼籲巿民使用公共交通工具，包括機鐵、機場巴士、的士、私家車等，不斷來往機場，藉此「測試機場交通壓力」，強調活動和平，不會強行阻擋任何旅客、機組人員等進出客運大樓。警方稱，刻意堵塞機場島有可能干犯藐視法庭罪。

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