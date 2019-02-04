【逃犯條例．香港之路．短片】港九新界獅山人鏈延綿60公里　公布逾21萬人參與 (00:20)

新聞稿指出，有超過21萬名香港市民於各地區集合，以手機閃光為記，自發於行人路上組成人鏈，不分「和」與「勇」，向世界展示港人的決心。

新聞稿又指出，由於參與人數眾多，民眾自發於其他地方組成人鏈，包括獅子山、嘉頓山、紅磡碼頭至鶴園街、窩打老道、界限街、基堤道至太子道西、筲箕灣沿柴灣道至大潭道路口、荃灣至荃灣大會堂、太子至九龍塘等。新增路線長達15公里，令「香港之路」延長至60公里。

【8月23日21:08】尖沙嘴天星碼頭一帶，組成人鏈的市民不斷高呼「五大訴求缺一不可」，亦有人用激光筆照向文化中心。市民晚上9時後大叫「香港加油」，人鏈之後開始散去，有人離開時以激光筆照射太空館，並大叫「着火」、「回水」。

在金鐘，不時有經過太古廣行外的車輛響號，亦有私家車司機在車頭擺放亮燈的手機；多輛經過的電車上都有乘客亮起手機燈支持「香港之路」活動。有市民以手推車派水。人鏈參加者至晚上9時過後說「再見」，人們邊離開邊叫「香港人加油」，人鏈在約5分鐘內已幾乎全部散去。

在鰂魚涌一帶，電車上有小女孩大叫「香港人加油」及「五大訴求缺一不可」，不少市民和應。至晚上9時過後，近太古人鏈開始散去。

晚上9時正，葵芳人鏈中有市民遮蓋右眼。其後荔景人鏈參加者揮手說再見、「一齊嚟一齊走」、「禮拜日（25日）荃灣見」，人鏈隨即開始消散。

油麻地及佐敦一帶亦有義工表示「香港之路」行動已結束，人鏈數分鐘內全部散去，市民離開時大叫「8．24觀塘見」及「香港警察，知法犯法」。

【20:57】有市民將人鏈連到獅子山上，並在「獅子頭」以激光照向市區。

金鐘人鏈參加者口耳相傳，希望在晚上9時遮蓋右眼。

【20:54】葵興站外人鏈中，有市民在膠水樽寫上「傳到尖沙嘴」，希望沿人鏈將水樽傳到尖沙嘴。

「香港之路」Telegram群組指出，荃灣人鏈正傳遞路邊維修路燈往油塘；尖沙嘴人鏈正傳遞一包枇杷糖往荃灣；上環人鏈正傳遞一包咖啡往筲箕灣。

另外，油麻地「香港之路」參加者眾多，人鏈疊成兩、三層。

【20:42】葵芳站外有市民在綠燈時走出馬路手牽手，並高呼「香港人加油」，轉紅燈即散去。

金鐘、北角、葵芳人鏈參加者分別開始唱《海闊天空》。金鐘並開始出現「人浪」，稱要傳到柴灣。

油麻地和金鐘有路人邊走路邊舉起手機，展示燈光聲援行動。

【20:39】以記者觀察，由銅鑼灣維園至北角港鐵站人鏈已築成，其間有不少車輛響號以示支持。但每當插上國旗的的士經過時，現場人士都會大喝倒采。

【20:35】在彩虹斧山道，有人不斷呼籲市民上斜往慈雲山方向行，人流緩緩移動，有途經的士響號支持。

樂富港鐵站對出天橋亦站滿人，市民亮起手機燈，有人高呼「香港警察，知法犯法」及「五大訴求缺一不可」口號。

【20:25】金鐘人鏈齊唱《Do you hear the people sing》。

炮台山近天后有插上國旗的的士經過，現場人士立即大叫「福建獨立」。

【20:20】葵興站人鏈高叫「光復香港，時代革命」。

【20:18】銅鑼灣維園有人表示，近北角一段路現時未夠人，呼籲參加者自發到北角組成人鏈。維園有人唱《海闊天空》。

旺角彌敦道人鏈一起向深水埗方向移動，因現場傳出消息指「深水埗唔夠人」。

荃灣人鏈高叫「五大訴求、缺一不可」等口號，沿路有人派水，路過的紅van、私家車響號支持。

【20:07】荃灣人鏈已經在葵興健全條街連接上。

【20:04】旺角現場的義工表示，太子和旺角和尖沙咀的人鏈已夠人，欠佐敦位置人數不足，呼籲新到場參與的市民乘車到佐敦參與人鏈。旺角現場的人鏈展示手機燈光，並高唱一小節海闊天空和高呼香港人加油，途經的私家車亦響號聲援。

金鐘有市民響應網上號召，開啟手機燈，並高叫「香港人加油」。現場義工稱，人鏈已連接到上環。

於鑽石山站C出口外出現長長人流，有家長手抱着小孩參與人鏈活動，並亮起手機電筒。現場有市民修復今晨（23日）被縱火的連儂牆。

本為迷你書藝術家的黃小姐，製作一條掛有印有各區連儂牆字眼紙條的繩，讓荃灣區人鏈的市民手持或掛在身上，希望在人鏈上都有所牽連，為大家打氣。

【19:54】尖沙嘴星光大道的人鏈延伸到太空館對開的梳士巴利道，有在場義工稱，因市民無法於馬路上連上人鏈，故將紅線放在路面作象徵。

【19:43】「香港之路」灣仔段隊頭與金鐘段隊尾在正義道連接。

【19:33】尖沙嘴星光大道的市民組成人鏈後亮起電筒，並大叫「stand with Hong Kong」。

金鐘現場人士稱，人鏈已連到灣仔，呼籲市民向中環方向前進，市民未有站出馬路。

【19:23】金鐘近百人開始在太古廣場外排直線；銅鑼灣站隊頭已到匯豐銀行近維園入口，正等候過馬路往天后進發。尖沙嘴星光大道亦已有市民開始組成人鏈。

【19:23】反修訂《逃犯條例》風波持續，有網民發起今晚（23日）在各區組成「香港之路」人鏈。《明報》記者晚上近7時在數區觀察，發現荃灣區人潮已開始聚集，將沿西樓角道向大窩口方向連起。

銅鑼灣有一女生於接近晚上7時，大叫「香港之路開始組成了，如想參加請一起往天后方向走」。有參與者表示，現場的人愈來愈多，呼籲隊頭往天后方向行。「人鏈」自發站近行人路緩慢移動，讓隊頭能從行人路繼續往天后方向前進。

金鐘太古廣場亦開始有市民聚集，等候組成人鏈。

深水埗有市民開始嘗試組成人鏈。

E-kids成員阮民安（Tommy）則現身旺角準備參與「香港之路」活動，與朋友在旺角組人鏈。他表示，站出來要爭取「五大訴求，缺一不可」，政府一直沒回應，警隊有這麼多黑暗事，不可忘記這些事，「今時今日香港已回不了頭，要爭取到尾，我希望所有香港人不要鬆懈」。面對航空界僱員受壓，阮民安稱正計劃在內地做生意，反修訂《逃犯條例》立場確影響其投資及收入，但「在良知及人民幣去選擇，我會選擇站在香港及良知這一邊。」。旺角彌敦道Top商場外已形成人鏈，參加者以年輕人居多，大部分人戴口罩、穿黑衣出席活動。

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