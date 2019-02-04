【逃犯條例．香港之路】「食棍食彈都唔怕，就係怕女仔隻手」　手牽手難倒示威者 (22:42)

葵興站外人鏈中，林先生沒拖同路人的手，他說身邊都是女孩，不好意思拖她們的手。記者問過後，林先生即問身旁女子是否介意拖手，對方說不介意，二人便拖了手。在附近的蔡先生亦沒拖手，他說又要拖手又要舉手機，會很累。

除了不好意思拖女孩，也有男子沒拖身邊的男子。在旺角人鏈中的陳先生，沒與身邊的男子牽手，他說這麼多人築成人鏈已經帶出港人的訴求，不一定要做出指定動作才能表達決心。

在天后清風街天橋附近，有一群人本來打算雙手伸直拖着手，每人保持1米距離，令人鏈不斷，但後來人太多，根本不用伸手，也就沒拖手了，有人解釋「香港人都是心連心，拖手只是一個形式，不一定要做」。

於金鐘人鏈則聽從發起人的建議，既拖手又亮燈。每人握着身邊人的手腕，然後空出一隻手舉起亮着燈的手機，讓人鏈發光。在這條人鏈中的資訊科技界男子表示，大家理念一致，即使互不相識握手腕也不尷尬。

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