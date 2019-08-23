警車撞傷人疑不顧而去　傷者突被指遭通緝 (20:26)

其間有圍觀市民對警方處理手法不滿，一直尾隨警員，希望了解收隊原因，有警員向市民表示可以抄低警車車牌及涉事警員編號。其後，一輛掛有「ST1」水牌的警車準備駛走時，有市民走出馬路企圖阻止警車離開，警車收掣不及撞倒一名35歲男子，車上警員立即下車了解，惟車長卻駕車駛離現場，引起更多市民不滿，包圍在場警員理論。

事後有大批街坊於馬鞍山警署外聚集，防暴警配備頭盔及長盾牌到場增援，雙方對峙至凌晨1時許，街坊陸續散去。據悉，35歲傷者腰部受輕傷，暫時沒有大礙留院觀察，惟其身分證報稱被撞至幾近斷裂。

目擊者RONNY說，自己當時正在跑步，跑到新港城時發現有人群、警車聚集，於是上前了解，聽到警員竟然叫在場市民「你哋有咩事就報警啦！」令他當刻大感詫異。約1分鐘後，警員登車時，他見到有人正準備按警員建議抄低涉事警員及警車編號，但警車突然駛前，撞向一名男子。RONNY認為，無論當時情況如何，一輛車撞到人後司機理應立即落車了解，但警車車長下車後反而高聲問傷者「點呀？而家係咪撞到你先？」附近街坊及傷者均大聲向警員表示警車的確撞到人。20秒後，警員商討數句後把警車駛走，未有理會傷者傷勢，「成件事好似無發生過一樣，揸走咗（警車）」。

傷者梁先生今日（23日）在沙田區議員麥潤培陪同下召開記者會，指出當晚警員被街坊包圍時「心虛」，於是試圖急步登上警車離場。他憶述當時自己正想按警員指示抄低車牌及警員編號，「筆都未攞，後面（警車）就一嘢『嘭』撞埋嚟」，衝力令在其背包的身分證撞至斷裂，涉事車輛的警長指示一度下車了解的警車車長返回警車，然後駛走。梁先生斥責現場十多名警員互相包庇，「撞到人都當睇唔到，可以咁心安理得咁行咗去，呢啲真係我哋依家嘅香港警察？」

事主事後到威爾斯親王醫院求醫，醫生指他需要留院觀察，但梁先生表示由入院至今午出院，不斷有警員到病房要求對話，又要求他提供身分證、登記資料等，令他整晚無時間入睡，「係咁喺度煩我同我女友」。梁先生表示，接觸他的警員多次要求把他帶返警署協助調查，但他明確表示希望稍作休息再錄取口供。

正當梁先生準備出院之際，突然有警員向他出示一張「通緝令」，指他因未有繳交1540元罰款，所以九龍城裁判法院於8月14日發命令通緝他。警員拿出「通緝令」後，梁先生發現文件「乜都無」，並無提及罪名、細節，於是詢問對方之前干犯何事，對方僅稱與「違反交通標誌」有關，又未能明確表示當時事主「違例」時駕駛車輛的車牌。警員又指他出院後要被帶往田心警署，以辦理保釋手續，於是他向沙田區議員麥潤培求助。

麥潤培與助理趕到醫院後，有警員突然表示給事主提供一個「優惠」，「可以唔使去差館錄口供或報到」，直接在病牀上向他繳交罰款就可以，於是他照警員指示當場繳款，並需於9月11日上庭。之後警員又拿出一張紙要求事主簽署，但紙上只得一個法庭文件編號，「乜都無嘅」，並着他9月11日上庭。最後警員向事主發出一張保釋紙，但文件顯示事主「欠負香港政府1540元」，並列明需於9月11日上庭，但未有列出涉及的罪名。

梁先生說自己事前完全不知自己牽涉過交通違例，更從未收過法庭有關通知，語帶激動表示「我都無諗過原來而家嘅香港警察可以係咁」、「香港幾時會變到咁恐怖」，擔心自己與女友會被秋後算帳。「成晚無瞓過覺，係咁喺度煩我同我女友」。

麥潤培說，警方整晚一直堅持要事主到警署助查，到事主可以出院時又突然出示一張並無細節的「通緝令」，但未能講出案件細節，到議員到場又突然稱可以在醫院即時辦理手續，形容事件「非常曖昧」。麥潤培質疑警方或想將事主帶署後「嚴刑拷問」，指最近警民互信已到新低點，希望警方能改善執法時的處理手法，「保持克制、知錯能改」。