文匯報指記協濫發會員證　記協要求撤回不實言論 (19:45)

記協反駁，不論是否專業記者，任何公眾人士只要到記協官網瀏覽會章及入會須知，就能發現上述「濫發」會員證的說法嚴重失實誤導；記協他們現時只有59名學生會員，均為本地新聞或傳播系學生，因此並無「濫發」會員證。

記協又指出，他們受香港法例第332章《職工會條例》監管，只有以新聞工作為主要收入來源的人士，才能申請成為正式會員，只有正式會員才能申請記者證。他們再反駁，《文匯報》文中所提到的自由撰稿人，需要提交能夠證明其收入來源的已刊登作品，甚至要提交服務合約或其他收入證明，才能成為會員。

記協強調，他們會員審批程序十分嚴格，申請人必須提供受僱從事新聞行業證明，並經記協會員作介紹人；具備上述條件的會籍申請，均會交予由記協的執行委員會審議，獲得過半數執委會投票通過之申請，方能成為記協會員。

記協又在facebook上載簡體字的「尋人啟事」，說有人早前到記協辦事處「問入會」，但忘了遞申請表，令記協無法審批，「您也測試不到記協制度是否寬鬆」；又稱今日讀報方知該人在《文匯報》工作，記協邀請「快來加入記協，捍衛新聞自由」。

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