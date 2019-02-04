【逃犯條例．香港之路】市民自發派國旗感謝語　有人乘渡輪「連接」兩岸人鏈 (21:50)

記者曾搭船來回尖沙嘴及中環，於中環往尖沙嘴一程，船上有提醒不要使用燈光照射。李先生解釋，參加者乘船時，有嘗試用光射向文化中心或海事博物館，希望連接兩岸。船上曾提醒不要用燈照在船前，因為會影響駕船情況。

另一市民T（化名）今晚曾搭船來回尖沙嘴及中環。T以短訊受訪稱，搭船希望可把港島線和荃灣線象徵意義連上。T說，自己於船上沒有叫口號，因已將文宣貼在身上，加上認為船上空間小，叫口號會有點騷擾。

【20:40】讀大學的李小姐和兩名同學到場，手上還拿着今日到海洋公園遊覽時買的公仔，李小姐認為，今次是「合理非」行動，可引起國際關注。她又說，計劃參加罷課，但不會無限期罷課，「不應因為一場運動就令一代人放棄學業，否則就好似文革一樣」。

從事IT業的倪先生在金鐘上班，原本未決定參加人鏈，但到場後見到很多「同路人」，覺得感動，故加入人鏈，與陌生人拖手，「大家信念一致，(拖手)沒有什麼尷不尷尬」。

曾先生今日帶同寵物犬一起到場支持，但因為寵物有陌生人靠近會吠，故沒有加入人鏈。他認為，警方近日濫用催淚彈，令很多無辜市民吸入催淚彈，令人生氣。

【20:10】在旺角90後陳先生自發在網上下載了各國國旗和不同語言的感謝語句到場派發，因為不同國家人民在香港反修例運動期間都有聲援香港、為香港發聲，希望藉今晚的活動，把香港人感謝他們打氣和出力的聲音傳出去。陳先生續指出，近日有英國總領事館職員「被嫖妓」拘留，反映《逃犯條例》若獲得通過，不同國籍人士來到香港都可以「被送中」，希望藉今日行動向各國展示香港反修例上如此堅持的原因。

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19歲的城市大學二年級生羅小姐指出，反修例運動已持續兩個多月，但政府仍未回應訴求，特別提到兩個月內大批示威者被捕，「若大家現在放棄，被捕人士的前途就真的犧牲了」，所以自己什麼行動都會繼續嘗試，包括今日自己獨自來到旺角，和志向相同的陌生人手牽手表達訴求。

退休人士、58歲李先生說，自己一直有參與反修例運動，要求政府回應民間的五大訴求，特別不滿政府和警方對市民使用暴力，要求成立獨立調查委員會徹查事件。李先生又說，自己的年齡層也有許多人支持今次運動，今次運動縱使較早年的運動激進，仍屬可以接受；而2003年遊行相較下只有50萬人參與，足見今次運動獲得香港社會齊心支持。

【19:30】香港之路將於今（23日）晚連成。由構思意念到付諸實行，僅花了5日時間。今年50多歲的西灣河區居民阿日（化名），6月之前只是「鍵盤戰士」，今日他走出來成為香港之路於西灣河區的統籌人。有見將軍澳斬人事件，他憂心得派傳單時永遠背對着牆，確保無人從後攻擊。他仍無悔走多一步，「成功機會好渺茫，但不是因為有希望才出來，而是什麼都不做，就無希望了」。

阿日第一次走出來參加社會運動，就是6月9日。「6月前，我只會做鍵盤戰士，喜歡就like或share，也不認為有什麼重要事要出來」。遊行沒得到回應，他於是在6月12日再走出來，「結果每次就更嬲，然後就更走出來。」他說，在這兩個月，市民什麼方法也試過了，但都無果。上周日他也有參加遊行，他形容自己很累，但當在連登看「香港之路」的構思時，他感到這是個機會引起外國注意，自己想做，「雖然好攰好攰，但有5日時間，就試啊！」

他是個自僱人士，比較容易騰出時間，也無兒無女，故無家庭負擔。他形容，有些人或有掣肘，但他沒有，故能「做埋其他人嗰份」。他在統籌的telegram群組上改改文宣，討論應在哪條街組人鏈。他又看到仍未有西灣河區的人幫忙，故開了「西灣河谷」，現有600多個人，相信屆時都會出席。

但勇敢走出來，換來的是憂慮。眼見將軍澳發生斬人事件，阿日決定以後派傳單的時候，背部都面向牆壁，以確保無人能從後偷襲自己。他又說，有一次在街上和一名女中學生派傳單的時候，突然被一名老伯指罵，指他是曱甴。他說，過往的香港人或會和他理論，但他選擇帶那中學生迴避。不過，或是因為大家都有共同目標和方向，他感到香港人也因此變得團結起來。「有街坊會送水，亦有街坊會拿了一張傳單後，偷偷複印幾百分，再把它給我。」

他指出，今次無嚴謹的組織，無人做統籌 ，各人都走出來摸着石頭過河，想想能為香港多做一點什麼，只是「靠faith」。他說，大家也有應變措施。例如若果發現太古無人，西灣河的民眾會往太古方向走。

還有不足1小時，活動就要開始了。他說，自己也不是很有信心，「但若果成功了，便證明香港人能在短短5日來籌組這麼的一件事，很值得自豪！」阿日驕傲地說。

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