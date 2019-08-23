葵芳站報警促示威者離開　防暴警一度佈防 (23:28)

【23:15】防暴警退入警署，街上聚集的市民亦漸散。

【22:53】葵芳站再有一個出口大閘關上。街人仍有示威者聚集，隔着馬路以激光筆照射警署。

【22:50】葵芳站已沒有示威者，一批港鐵職員守在車站外，防止再有人闖入。

【22:46】示威者散到葵芳站外圍各道街道，亦有大批街坊混雜圍觀，人數愈來愈多。

【22:43】警方表示，大批示威者目前仍然在港鐵葵芳站內聚集，他們在站內塗鴉及毁壞設施，破壞公眾安寧，威脅在場人士，包括記者和港鐵職員的人身安全。因應港鐵報案，警方會在短時間內進入港鐵葵芳站協助港鐵處理事件。

【22:40】有人大叫表示有防暴警察，車站內外人群四散，一片混亂。大批防暴警在車站附近的警署外集結築起防線。

【22:25】開始有示威者離開車站，車站附近泊了多輛警車。

【22:17】葵芳站廣播宣布，因車站秩序混亂，車站已報警，要求各乘客盡快離開車站。

【22:10】港鐵表示，鑑於近日有人一而再、再而三惡意破壞車站設施，以粗言穢語辱罵港鐵人員，威脅職員以至其他乘客的安全，港鐵公司今晚（23日）已獲得法庭的臨時禁制令，禁止任何人非法地及有意圖地故意阻礙或干擾整個鐵路網絡（重鐵及輕鐵）車站及列車以及高速鐵路西九龍總站的正常使用、損壞任何財產或列車，以及使用任何威脅、辱罵，淫褻或令人反感的語言，或故意干擾這些車站內任何港鐵人員。臨時禁制令有效直至8月30日。

港鐵晚上已取得法庭臨時禁制令，現正在索取有關臨時禁制令的蓋印副本，並會在取得有關蓋印副本後展示該臨時禁制令。

因應即將舉行的示威活動，港鐵會視乎實際情況，對車站和列車運作作出必要的調整。假如發生打鬥、破壞或其他暴力行為，或出現高風險或緊急的情況，來往相關車站的列車服務有可能會即時停止，而車站亦有可能在短時間通知或不作事先通知的情況下關閉。如有需要，警方有可能進入車站採取適當的執法行動。

港鐵表示，上述安排旨在確保乘客及港鐵人員的安全，如因此為乘客造成不便，公司謹請公眾諒解。

【22:02】港鐵今日（23日）正式向高院申請臨時禁制令，並在晚上9時半開庭，在閉門聆訊下，約半小時後獲高院法官批出申請，代表港鐵的一方拒絕透露相關內容，只表示臨時禁制令延至下周五。

今次港鐵聘用資深大律師余若海代表，他上周二（13日）曾代表機管局在高院申請臨時禁制令。

運輸及房屋局長陳帆今日在政府跨部門記者會表示，部分港鐵站受示威影響，現正向法庭申請禁制令，但因正於處理中，故他不便透露太多內容。他以機場禁制令為例，指出如市民及旅客出入該處而沒有作出示威行為，不會因禁制令而受到影響。

現時葵芳站內約有數百人。

【21:48】再有數名消防員進入車站控制室。

【21:39】數名消防員一度持斧及滅火筒進車站控制室，其後離去。

有示威者在控制室外牆用噴添塗鴉。

【21:30】救護員用擔架在控制室抬出一名女子。

【21:22】港鐵於晚上9時在葵芳站落閘，其後大批示威者闖入，限止關閉港鐵站，表示港鐵不應落閘阻止市民返家。示威者又包圍控制室，要求站長出來交代。示威者高呼：「我要搭地鐵!」並要求站長丁家俊出來對話。

【19:15】港鐵宣布，由於葵芳站先後多次被示威滋擾，昨晚（22日）更有人破壞車站設施和包圍控制室，並有示威者稱今晚（23日）會再到葵芳站，港鐵公司基於乘客及員工的安全考慮，會在今晚9時暫時關閉葵芳站，荃灣線列車亦將不停該站。

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