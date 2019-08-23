素人組「離島連線」出戰4離島選區　關注明日大嶼議題 (19:15)

馮小燕形容區議會制度受局限，舉例不少港人均反對「明日大嶼」計劃，然而在離島區議會卻有多名區議員投贊成票並獲通過，令她認為區議員與市民之間的溝通渠道出現問題，「在民主社區，區議員應表達方案好壞才投票，但中間卻沒有此過程」。

考慮出戰南丫島的崔靖青形容自己以往是「港豬」，直至去年底才有政治覺醒，她憶述當時任職出版市場營銷行業，主力協助作家在內地出書，惟期間遭政治審查，甚至當中有內容被改頭換面，至當時才發現政治與經濟的關係。她稱在6月9日與南丫島居民遊行後，不少人均感到氣憤，「開始不知自己可以做甚麼」，形容6月發生不少事情「攤在面前」，其後決心出戰區選。

有意披甲坪洲的徐逸朗稱，因看到Facebook「反自動當選計劃」專頁，故萌生參選念頭，成立telegram群組、以及社區組織「坪洲島聚」。他稱明日大嶼計劃最直接影響坪洲，自言過往與不少坪洲居民一樣，對區議會職能不太清晰，直至反修例運動開始後，他自覺並非可往前線抗爭者，若要做事認為可「由細做起」，從自己所居住的地方開始，故決定成立群組聚集坪洲街坊，舉辦社區活動、改善坪洲社區。

梁國豪上屆已曾參選長洲南，其後以約600票之差落敗，至今年年中重新活躍關注區內民生問題。他自言直至今年初在政治上仍有無力感，「2014年雨傘運動後，大家好像放下了政治改變，接受了政府做很多事」，但反修例風波令他看到「港人仍希望回到以前的香港，或者一個更好的香港」。他稱長洲人對許多大議題均不太清晰，即使現任區議員在區內修路、停電等民生議題上處理不俗，但大型民生議題鮮與街坊商討，令許多街坊對「明日大嶼」等計劃均是後知後覺，或只放大當中好處。

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